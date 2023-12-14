«الإمارات القابضة» للدراجات يبدأ معسكر إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات القابضة، (ADQ)، للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، عن بدء معسكره التدريبي الموسع لنهاية العام في أليكانتي بإسبانيا، إيذاناً ببدء استعداداته لموسم 2024، حيث يجمع المعسكر بين لاعبات الفريق المحترفات، ولاعبات الفريق القاري الإماراتي، وعضوات برنامج المواهب الإماراتية.

تقام المرحلة الأولى من المعسكر في الفترة من 9 إلى 20 ديسمبر الجاري، وتتضمن أنشطة وتدريبات متنوعة، تجمع ما بين ركوب الدراجات بالأماكن الداخلية والخارجية، وجلسات التأمل، ودورات التدريب الجماعية والفردية، وأحدث التوجيهات الخاصة بإعدادات الدراجة، والتقييمات الطبية وقياسات اللياقة البدنية.

ويقدم المعسكر التدريبي فرصة قيّمة للفريق لتعزيز العلاقات مع الرعاة الرسميين للفريق، حيث تتضمن أنشطته اختبار المعدات والملابس لضمان أعلى مستوى من الأداء خلال السباقات القادمة، كما يدعم المعسكر التواصل بين لاعبات الفريق المحترفات والمنتسبات الناشئات في الفريق القاري الإماراتي، وعضوات برنامج المواهب الإماراتية، خاصة أن بعضهن يتدرب للمرة الأولى في أوروبا.

وقالت كاميلا جارسيا، الرئيسة التنفيذية لفريق الإمارات القابضة ADQ حول المعسكر: «يأتي معسكرنا في نهاية العام ليدعم استعداداتنا للموسم الجديد، وسنركز فيه -بشكل خاص- على أدائنا في أول بطولة لنا لعام 2024 في أستراليا، كما يتيح المعسكر تواصل لاعبات فريقنا مع اللاعبات الناشئات، حيث نتشارك معهن الخبرات والمعرفة والتجارب، بما يتوافق مع نهجنا الاستراتيجي في التدريب، والتزامنا بالتميز، ويسهل دمج لاعبات الفريق القاري الإماراتي في أجواء المنافسات والسابقات، ويحقق هدفنا المتمثل في تعزيز المواهب الإماراتية الناشئة، والرياضات النسائية بصفة عامة في الإمارات».

ومن بين اللاعبات الإماراتيات المشاركات في المعسكر التدريبي بإسبانيا، بطلة الإمارات صفية الصايغ، والتي ستمثل الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وحول مشاركتها؛ قالت صفية الصايغ، بطلة الإمارات لركوب الدراجات وعضوة فريق الإمارات القابضة ADQ: «يوفر التدريب في أوروبا، وخاصة في مقاطعة أليكانتي، طرقاً وخبرات متنوعة وصعبة سترفع مستوى أدائنا، فمكان التدريب يعد مركزاً رائعاً للاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم، وأنا متحمسة جداً كوني جزءاً من فريق الإمارات القابضة ADQ، وأن اشترك في أنشطة المعسكر التدريبي المكثفة، استعداداً للموسم المقبل».

وستتدرب اللاعبة مروة سلمان، الدراجة الواعدة الناشئة من برنامج المواهب الإماراتية، إلى جانب اللاعبات المحترفات، استعداداً لمشاركتها في البطولات العربية المقبلة خلال العام 2024.

ومع اختتام فريق الإمارات القابضة ADQ معسكره التدريبي في أليكانتي؛ يتحول الاهتمام إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية UCI المقبلة في أستراليا المزمع إقامتها في شهر يناير المقبل، حيث يطمح الفريق إلى أن يحقق مشاركة متميزة فيه، إيذاناً ببدء موسم قوي خلال 2024.