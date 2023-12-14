اتحاد الطائرة يُطلق بطولة «إنفنيتي المفتوحة للرجال»

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب اتحاد الكرة الطائرة، لإطلاق النسخة الأولى من «بطولة إنفنيتي المفتوحة للرجال»، بمشاركة 8 فرق من 14 يناير إلى 3 مارس المقبلين، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للاتحاد، وضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة لتطوير اللعبة، وفق رؤية ترتكز على «كرة طائرة للجميع حديثة ومتطورة وجاذبة للمواهب».

وفتح اتحاد الطائرة الفرصة أمام الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، على تستمر فترة التسجيل حتى 22 ديسمبر الجاري، حيث تتلخص أهم الاشتراطات المطلوبة في قيد الفرق المشاركة، أن تتراوح قائمة الفريق ما بين 8 إلى 14 لاعباً.

وتتيح لوائح البطولة التسجيل أمام كل اللاعبين الهواة، من غير المقيدين في صفوف الأندية للموسم الحالي 2023- 2024، ومن كل الأعمار من المواطنين والمقيمين، شريطة أن تكون لدى المقيمين، إقامات سارية المفعول عند التسجيل.

وتوزع الفرق الثمانية المشاركة في النسخة الأولى لـ«بطولة إنفنيتي للكرة الطائرة»، على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، وتُلعب مباريات البطولة يوم الأحد من كل أسبوع بداية من 14 يناير المقبل، وتستضيف صالة «المدرسة اللبنانية الفرانكفونية الخاصة» في منطقة ميدان بدبي مباريات البطولة.

ورصد اتحاد الطائرة في إطار تحفيز الفرق المشاركة واللاعبين جوائز نقدية، شملت منح الفريق الفائز بالمركز الأول 15 ألف درهم، مقابل 7 آلاف درهم للفريق صاحب المركز الثاني، و5 آلاف درهم للثالث، فيما شملت جوائز اللاعبين «أفضل معد، أفضل ليبرو، أفضل حائط صد، أفضل مسجل، وأفضل لاعب».