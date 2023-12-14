قرعة ثمن نهائي «أبطال آسيا» 28 ديسمبر

معتز الشامي (دبي)

استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على منح البطل جائزة مالية تبلغ 4 ملايين دولار، لبطل بطولة دوري أبطال آسيا 2، والتي تنطلق نسختها الأولى والجديدة في الموسم المقبل 2024-2025، وفق المقترح الذي رفعته إلى المكتب التنفيذي، وهي البطولة الثانية تحت بطولة النخبة الآسيوية، ومجموع جوائزها 12 مليوناً، بينما يحصل «الوصيف» على مليوني دولار.

وكشفت المصادر عن اهتمام كبير من الاتحاد الآسيوي بالشكل الجديد لبطولاته الثلاث التي يُطلقها الموسم المقبل لمسابقات الأندية، وهي «النخبة»، و«دوري الأبطال 2»، و«دوري كأس التحدي»، ويتوقع أن تصل جائزة الفائز بلقبها إلى مليوني دولار.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، عقد اجتماعات متتالية بين الروابط المحترفة بالقارة، وبين لجان الاتحاد القاري، للتنسيق بشأن البطولات الجديدة وشكلها المرتقب، وأشادت الروابط بالاحترافية العالية التي قدمها الاتحاد القاري، وإدارة المسابقات القارية، لمناقشة كل ما يتعلق بالبطولات الجديدة، المنتظر انطلاقها مع الموسم المقبل، خاصة من حيث اللوائح المعدلة للبطولة، بالإضافة إلى المكافآت المالية.

وقرر الاتحاد الآسيوي منح الفرصة لـ76 فريقاً للمشاركة في بطولات الأندية المحترفة، بحيث يقام «دوري النخبة» بمشاركة أقوى 24 فريقاً بالقارة، و32 فريقاً في «دوري الأبطال 2»، ويتأهل بطلها للنسخة التالية من «النخبة» بشكل مباشر، بالإضافة إلى بطولة «دوري كأس التحدي» بمشاركة 20 فريقاً.

على الجانب الآخر، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إجراء قرعة دور الـ16 «ثمن النهائي»، من دوري أبطال آسيا الذي تأهل إليه العين متصدراً مجموعته، وممثلاً لـ«دوري أدنوك»، وتعتبر النسخة الحالية للبطولة هي الأخيرة بشكلها الحالي، بمشاركة 40 فريقاً، كما أنها الأخيرة تحت مسمى «دوري أبطال آسيا» بمفهومه السابق، بعد تقسيمه إلى «النخبة» و«دوري الأبطال 2».