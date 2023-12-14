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الرياضة

نسخة مستدامة من «ماراثون أدنوك أبوظبي»

نسخة مستدامة من «ماراثون أدنوك أبوظبي»
15 ديسمبر 2023 01:12

أبوظبي (وام)

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نسخة استثنائية تحمل رقم 5 من ماراثون أدنوك أبوظبي 2023، تنطلق السبت المقبل، وتجمع هذه النسخة بين تطبيق معايير الاستدامة والمشاركة الواسعة لنخبة العدائين العالميين.
ويخوض المشاركون في الماراثون الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» المنافسات بقمصان، ويتوج الفائزون بميداليات من مواد معاد تدويرها بالكامل، فيما يتناول المشاركون وجبات صحية. ويعزز الماراثون التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، ضمن مقياس دعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي، ويضع العاصمة على خريطة العواصم الرياضية العالمية المستضيفة للأحداث الكبرى، ويعكس الالتزام المستمر بصحة أفراد المجتمع دعماً لجهود ومساعي الدولة في الحفاظ على أنماط الحياة الصحية.. وتتصدر العداءة الكينية بريجيد كوسجي والعداء الصاعد أندرو روتيتش كويموي المشاركين في الحدث.. وأعلنت اللجنة المنظمة عن تدشين القرية الخاصة بالحدث، والتي تضم فعاليات ترفيهية تركز على اللياقة البدنية. 

ماراثون أدنوك
ماراثون أدنوك أبوظبي
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