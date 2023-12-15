«ذئاب روما» إلى الملحق في «يوروبا ليج»

روما (أ ف ب)



أكملت أندية فياريال الإسباني، وسلافيا براغ التشيكي، وبرايتون، ووستهام الإنجليزيان، وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي عقد الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، مع انتهاء الجولة السادسة الأخيرة ضمن دور المجموعات، فيما يخوض روما الإيطالي المُلحق.

وكانت أندية أتالانتا الإيطالي «المجموعة الرابعة»، وليفربول الإنجليزي «الخامسة»، وباير ليفركوزن الألماني «الثامنة» ضمنت التأهل المباشر في الجولة الماضية.

في المجموعة السابعة، دخل روما ثاني الترتيب برصيد 10 نقاط منافسات الجولة الأخيرة، مدركاً صعوبة مهمته لحجز مقعدٍ في ثمن النهائي، حيث توجّب عليه الفوز على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، وانتظار نتيجة مباراة سلافيا براغ المتصدر مع 13 نقطة وسيرفيت السويسري.

ورغم خروج روما فائزاً 3-0، تناوب على تسجيلها البلجيكي روميلو لوكاكو، وأندريا بيلوتي و«البديل» نيكولو بيزيلي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للتأهّل المباشر، لأن سلافيا براغ سحق سيرفيت برباعية، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي العاصمة الإيطالية.

وتناوب على تسجيل رباعية سلافيا برغ دافيد دودييرا، والسلوفاكي إيفان شرانز، ومويمير خيتيل «هدفين.

ويتأهّل متصدّر كل مجموعة مباشرةً إلى ثمن النهائي، فيما يتحوّل وصيف المجموعة إلى ملحق التأهّل إلى الدور عينه، حيث يواجه الفرق المتحوّلة من دوري الأبطال، وينتقل ثالث المجموعة إلى ملحق التأهّل إلى «كونفرنس ليج»، ويُحتكم إلى المواجهات المباشرة في حال التعادل بين فريقين أو أكثر.

وفي السادسة، عاد فياريال من رين بصدارة المجموعة والتأهل المباشر بفضل ثلاثية جيرارد مورينو من ضربة جزاء، والمغربي إلياس اخوماش شكور، وداني باريخو، فيما سجّل هدفي الفريق الفرنسي الذي كان يكفيه التعادل للتأهل المباشر لورنز أنسينيون ولودوفيك بلا.

وتصدّر فياريال الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن رين، فيما انتزع مكابي حيفا الإسرائيلي المركز الثالث من باناثينايكوس اليوناني، بفوزه عليه 2-1، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط مقابل 4 لمتذيّل الترتيب.

وتعرّض ليفربول الضامن تأهله المباشر عن المجموعة الخامسة، لخسارة أمام سان جيلواز البلجيكي 2-،1 في مباراة هامشية، ليتجمّد رصيده في الصدارة عند 12 نقطة.

وزجّ الألماني يورجن كلوب بتشكيلة شابة، فأدرك مدافعه الشاب دجاريل أمورين كوانساه هدف التعادل، رداً على هدف الدولي الجزائري محمد عمورة، قبل أن يخطف السويسري كاميرون بويرتاس هدف الفوز لسان جيلواز.

وحافظ تولوز على مركز الوصافة «11 نقطة»، بفوزه على مضيفه لاسك لينتس النمساوي متذيل الترتيب 2-1.

واختتم باير ليفركوزن الألماني الضامن تأهله دور المجموعات بالعلامة الكاملة «18 نقطة» بسحقه مولده النرويجي 5-1 في المجموعة الثامنة.

وتناوب على تسجيل خماسية متصدر الدوري الألماني، والذي لم يذق طعم الهزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم كل من التشيكي باتريك شيك، وإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو، ومارتن إلينغسن بالنيران الصديقة، والتشيكي آدم هلوجيك، و«البديل» البلجيكي نواه مبامبا، وسجل هدف مولده الذي يقبع في المركز الثالث «7 نقاط» إريك كيتولانو.

واحتل قره باغ الأذربيجاني المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط جراء فوزه على ضيفه هاكن السويدي 2-1، علماً أن الأخير غادر البطولة بعلامة صفر بعدما مُني بست هزائم توالياً.

وانتزع وستهام صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر من منافسه فرايبورج الألماني بفوزه عليه 2-0، سجلهما الغاني محمد قدوس، والمكسيكي إيدسون ألفاريس.

وكان وستهام يحتاج فقط إلى التعادل لضمان تأهله مقابل حتمية الفوز لضيفه، إلا أنه عاد من ملعبه في لندن بالنقاط الثلاث، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن وصيفه فرايبورج.

وحلّ أولمبياكوس اليوناني ثالثاً، بعدما اختتم مشاركته بفوز كبير على باتشكا توبولا الصربي متذيّل الترتيب 5-2.

وفشل مرسيليا الفرنسي في الخروج متعادلاً أمام برايتون للبقاء في صدارة الثانية، إذ خسر بهدف قاتل سجله البرازيلي جواو بدرو، في سادس أهدافه في المسابقة الثانية من حسب الأهمية في أوروبا في ست مباريات.

وتجنّب برايتون الذي تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن مرسيليا التحوّل إلى ملحق التأهّل، في حين انتزع أياكس الهولندي المركز الثالث من أيك أثينا اليوناني بفوزه عليه 3-1، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط مقابل 4 للخاسر.

وقال الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون «فقدت صوتي، فقدت كل شيء، كانت مباراة مذهلة، لعبنا كرة قدم مذهلة».

وفقد ريال بيتيس الإسباني حظوظه بالبطاقة المباشرة، أو حتى خوض الملحق، حيث تراجع من الصدارة للمركز الثالث برصيد 9 نقاط في المجموعة الثالثة، لمصلحة ضيفه جلاسكو رينجرز الذي خسر أمامه 2-3 ليتقدم الأخير للصدارة مع 11 نقطة، وفوز سبارتا براغ التشيكي الذي كان بدوره ضمن حسابات التأهل المباشر «احتاج إلى الفوز بفارق أربعة أهداف مقابل تعادلٍ في المباراة الثانية» على أريس ليماسول القبرصي 3-1، ليتقدم لمركز الوصافة مع 10 نقاط.

وكان يكفي بيتيس الفوز، أو التعادل مقابل عدم فوز سبارتا براغ بأكثر من ثلاثة أهداف، إلا أنه سقط بثلاثية السنغالي عبدالله سيما، والنيجيري سيريل ديسير، و«البديل» الجامايكي كيمار روف، في حين سجل هدفيه عبر خوان ميراندا، وأيوسي بيريس.

وقال روف عقب فوز فريقه «اللعب في أوروبا أمر خاص، لقد كان دائماً مميزاً خلال فترة وجودي هنا».

وفي مباراتين هامشيتين في المجموعة الرابعة، سحق أتالانتا الإيطالي الضامن تأهله المباشر والصدارة «14 نقطة» مضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي برباعية، فيما فاز سبورتينج البرتغالي الذي ضمن بدوره خوض الملحق من المركز الثاني «11 نقطة» على ضيفه شتورم جراتس النمساوي 3-0.