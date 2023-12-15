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الرياضة

إيقاف المعتدي على الحكم مدى الحياة

إيقاف المعتدي على الحكم مدى الحياة
15 ديسمبر 2023 09:26

 
إسطنبول (أ ف ب)

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أُوقف فاروق كودجا الرئيس المستقيل لنادي أنقرة جوجو التركي مدى الحياة، إثر اعتدائه على حكم، حسب ما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم.
كما عاقب مجلس التأديب في الاتحاد المحلي للعبة فريق أنقرة جوجو بفرض عليه خوض 5 مباريات على أرضه خلف «أبواب موصدة» بوجه الجماهير، وغرّمه 66 ألف دولار.
وكان كودجا أعلن استقالته من منصبه، عقب حادثة الاعتداء.
ووجّه كودجا «لكمة« قوية إلى وجه حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في 19 ديسمبر، مما أدى إلى الحاق الأذي بعينه.
وأعلن الاتحاد التركي استئناف مباريات الدوري، بعدما عُلّقت الاثنين الماضي بسبب الحادثة.
وأثارت الحادثة ردود فعل رياضية وسياسية واسعة، حيث أدان أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الاتحاد الدولي «الفيفا»، السويسري جاني إنفانتينو التعرض بالضرب للحكم.

تركيا
أنقرة
الاتحاد التركي لكرة القدم
رجب طيب أردوغان
الفيفا
إنفانتينو
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