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الرياضة

الأهلي يستعرض بـ «رباعية»

الأهلي يستعرض بـ «رباعية»
15 ديسمبر 2023 09:32

الرياض (أ ف ب) 

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قاد المهاجم الفرنسي ألان سان-ماكسيمان فريقه الأهلي إلى الفوز على مضيفه الفيحاء 4-0، بصناعته لثلاثة أهداف على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف الأهلي، فراس البريكان «11 و30»، وعلي مجرشي «17»، والجزائري رياض محرز «43 من ركلة جزاء».
ورفع الأهلي رصيده في المركز الثالث إلى 34 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز العاشر.
وبعد مرور 11 دقيقة نجح الأهلي في التسجيل، عندما تلقّى البريكان كرة عرضية من سان-ماكسيمان لعبها برأسه داخل المرمى، وعاد الفرنسي ليصنع الهدف الثاني لمجرشي من كرة عرضيّة «17».
واستغل سان-ماكسيمان «هفوة» دفاعية، ليُمرّر كرة للبريكان الذي لعبها داخل المرمى «30»، وتحصّل الأهلي على ضربة جزاء نفذها الجزائري رياض محرز، مُسجّلاً على يسار الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش «43».
وانتزع الأخدود ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على ضيفه الطائي 1-0، سجّله الروماني فلورين تاناسي في الدقيقة 56، وبهذا الفوز رفع الأخدود رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما بقيَ الطائي على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتعادل أبها والحزم متذيل الترتيب 1-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تقدّم الحزم بواسطة فايز سليماني من جزر القمر «64»، فيما عادَل البولندي تزيغوس كريخوفياك «79»، ورفع أبها رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، فيما بقيَ الحزم في المركز الثامن عشر الأخير بـ12 نقطة.

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