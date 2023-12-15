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الرياضة

قميص ميسي في «المونديال» بـ 7.8 مليون دولار!

قميص ميسي في «المونديال» بـ 7.8 مليون دولار!
15 ديسمبر 2023 10:10

 
نيويورك (رويترز) 

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بيعت 6 قمصان ارتداها النجم ليونيل ميسي، خلال مسيرة فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 لكرة القدم، مقابل 7.8 مليون دولار، في مزاد أقيم في نيويورك.
وقالت دار سوذبي للمزادات، إن سعر هذه المجموعة من القمصان حطم الرقم القياسي السابق لبيع تذكار مرتبط باللاعب، ما يجعلها التذكارات الرياضية الأكثر قيمة التي جرى بيعها في مزاد هذا العام.
وتضمنت المجموعة القميص الذي ارتداه ميسي، خلال الشوط الأول في مباراة النهائي أمام فرنسا في قطر.
وقال براهم واكتر رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوذبي «هذه القمصان التاريخية لا توثق فقط واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة، لكنها مرتبطة بشكل أساسي بذروة مسيرة أكثر لاعب كرة قدم تتويجاً بالألقاب في التاريخ».
ويحمل قميص مايكل جوردان من المباراة الافتتاحية لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعام 1998 الرقم القياسي لأعلى سعر مدفوع، مقابل قطعة تذكارية رياضية تم ارتداؤها في مباراة، حيث حقق 10.1 مليون دولار العام الماضي.

مونديال 2022
الأرجنتين
ليونيل ميسي
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