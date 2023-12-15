«موهوب السامبا» يزور «ريال المستقبل»



أنور إبراهيم (القاهرة)



قدم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي «17عاماً» لاعب بالميراس موسماً رائعاً مع فريقه الحالي، وأسهم بقوة في حصوله على لقب الدوري البرازيلي، وتفوق إندريك على نفسه في النصف الثاني من الموسم، ولعب دوراً مهماً في تألق فريقه، وحصده اللقب.

ولأن الموسم البرازيلي انتهى وحصل إندريك على إجازة حتى بداية عام 2024، انتهز الفرصة لزيارة ناديه المستقبلي ريال مدريد، والمقرر أن ينضم إليه بصورة رسمية في يوليو المقبل، عندما يكمل 18عاماً، حيث إنه لا يزال قاصراً، ولا يمكنه اللعب لـ «الريال» الآن، وفقاً للوائح الاتحاد الإسباني، ورابطة الأندية المحترفة، ووافق بالميراس على انتقال إندريك إلى ريال مدريد في 15 ديسمبر 2022.

وذكرت صحيفة ريليفو أن إندريك يقوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بزيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يلتقي فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، ويتفقد منشآته وملاعب التدريب فيه، والتعرف إليه عن قرب.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً حضوره مباراة الريال أمام فياريال في «السانتياجو برنابيو»، ضمن «الجولة 17» من «الليجا» يوم الأحد.

وقالت الصحيفة إنه رغم حماس جماهير النادي ولهفتها على رؤية نجمها الجديد، بعد أن سمعت عن ما قدمه مع فريقه بالميراس هذا الموسم، إلا إنها كانت تفضل رؤيته على أرض الملعب، وليس متفرجاً في المدرجات على زملاء المستقبل في مباراتهم أمام فياريال.

ظهرت موهبة إندريك، المولود في 21 يوليو 2006، مبكراً جداً، وهو الرابعة من عمره، وحرص والده عندما وصل إلى سن العاشرة على نشر أهدافه على «اليوتيوب»، ودعا الأندية البرازيلية الكبرى إلى احتضان موهبته، واختطفه بالميراس عام 2016، وصعد مباشرة إلى الفريق الأول، محققاً حلم والده بأن يصبح نجم كرة قدم مشهوراً حتى يساعد الأسرة على الإنفاق، نظراً لأن أباه كان عاطلاً وعاجزاً عن توفير الطعام لهم.