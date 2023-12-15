الفلاسي يطلع على استراتيجية وخطط البولو

دبي (الاتحاد)



اطلع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة على استراتيجية وخطط وبرامج اتحاد البولو، وما تم تنفيذه من لوائح ونظم وتدشين موقع إلكتروني لترتيب وتنظيم العمل بالاتحاد، وتسهيل التواصل مع الأندية، خاصة فيما يتعلق بالتصنيف المحلي والدولي، جاء ذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور، وقدم لهم التهنئة بالفوز بشرف استضافة كأس العالم للبولو 2026.

وأثنى معاليه على جهود مجلس إدارة الاتحاد، والذي يعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أنه على ثقة بنجاح تنظيم كأس العالم، والخروج به في أبهى صورة، خاصة أن الاتحاد يزخر بكوادر وطنية شابة وطموحة متسلحة بالعلم والمعرفة، ولما يتمتع به هؤلاء الشباب من خبرات وممارسة عملية للعبة.

وأشاد الفلاسي بجهود اتحاد البولو وحرصه على رعاية ودعم وتمكين شبابنا من ممارسة اللعبة، وإيجاد أجواء محفزة وجاذبة لهم، مؤكداً أن الهيئة العامة للرياضة دأبت على الوقوف إلى جانب الاتحادات الرياضية كافة، خلال استضافتها كبريات البطولات، والإسهام في إنجاحها لتعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

حضر اللقاء محمد الحبتور رئيس مجلس إدارة اتحاد البولو، وسعيد بن دري نائب الرئيس، رئيس ملف استضافة كأس العالم للبولو 2026، ومحمد الحريز الأمين العام، وسيف الزعابي عضو مجلس الإدارة.



وقدم محمد الحبتور شرحاً تفصيلياً لمعالي الوزير رئيس الهيئة العامة للرياضة، عما قام به المجلس خلال المرحلة الماضية، وخططه وبرامجه ورؤيته المستقبلية، منوهاً بأن الاتحاد بصدد إعداد ملف كامل، يتضمن تصوراً شاملاً حول كل جوانب الاستضافة لـ «مونديال البولو»، وبرنامج الإعداد من الآن حتى 2026، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لأن تكون النسخة الأفضل، حتى تصبح دولة الإمارات «قبلة» لمحبي عشاق البولو في العالم.

وتحدث سعيد بن دري عن تفاصيل الملف الحائز شرف الفوز بالاستضافة، وكيفية تعظيم النجاح، والاستفادة من قوة الدفع التي شعر بها الوفد من مختلف الاتحادات الوطنية ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو خلال الاجتماع معهم بالأرجنتين.

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو الشكر والتقدير، إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على تفضله بلقاء مجلس إدارة اتحاد البولو، وتهنئته بالاستضافة للحدث التاريخي، والاطلاع على استراتيجيته، وبرامجه وأنشطته، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد يبذلون الغالي والنفيس، لرفع اسم وعلم دولتنا الغالية في البطولات المحلية والخارجية كافة.