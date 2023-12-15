صراع الهند والصين على صدارة «آسيا للشطرنج»



العين (الاتحاد)

اشتعلت المنافسة مبكراً بين الهند والصين، على صدارة بطولات آسيا للأشبال والناشئين والشباب للشطرنج، للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة، ذكوراً وإناثاً، التي تستضيفها العين إلى 22 ديسمبر الجاري.

تقام البطولات برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، وإشراف الاتحاد الآسيوي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

في بطولات الشطرنج السريع لفئة الإناث، فازت الهند بالمراكز الثلاثة الأولى تحت 8 سنوات، بينما حصدت نيوزيلندا ذهبية تحت 10 سنوات، وتبعتها منغوليا وفيتنام.

وتحت 12 سنة، فازت الصين بالذهبية، وتبعتها لاعبة روسيا تحت علم الاتحاد الدولي وإيران، وتحت 14 سنة، فازت الهند بالذهبية، وتبعتها لاعبة روسيا بالبرونزية، وتحت 16 سنة، فازت منغوليا بالذهبية، ولاعبة روسيا بالفضية، والهند بالبرونزية، وأخيراً تحت 18 سنة فازت الهند بالذهبية، وإندونيسيا بالفضية، وأوزبكستان بالبرونزية.

وعلى صعيد فئة الذكور، فازت الهند بذهبية وفضية تحت 8 سنوات، بينما حصدت أستراليا البرونزية، وتحت 10 سنوات فاز اللاعب الروسي بالذهبية، وفيتنام بالفضية وسوريا بالبرونزية وهي أول ميدالية عربية في البطولة.

وتحت 12 سنة، فازت الصين بالميدالية الذهبية، ولاعبا روسيا تحت علم الاتحاد الدولي بالفضية والبرونزية، بينما فازت كازاخستان بذهبية تحت 14 سنة، وفيتنام بالفضية ولاعب روسيا بالبرونزية، وفي بطولة تحت 16 سنة فازت فيتنام بالميدالية الذهبية، ولاعب روسيا بالفضية وكازاخستان بالبرونزية، وأخيراً تحت 18 سنة، حيث فازت الصين بالذهبية وفيتنام بالفضية وقيرغيزستان بالبرونزية.

وشهد جدول الترتيب بعد اليوم الأول صدارة للهند التي حصدت 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين، وجاءت الصين وصيفاً برصيد 3 ذهبيات، واللاعبون الروس تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج ثالثاً بذهبية و4 فضيات و3 برونزيات.

وفي المركز الرابع، جاءت فيتنام بذهبية و3 فضيات وبرونزية، ثم منغوليا في المركز الخامس بذهبية وفضية، وكازاخستان في المركز السادس بذهبية وبرونزية، ونيوزيلندا في المركز السابع بذهبية وأندونيسيا في المركز الثامن برصيد فضية، وتساوت أستراليا وإيران وسوريا وقيرغيزستان وبنجلادش في المركز التاسع برصيد برونزية.