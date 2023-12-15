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الرياضة

الهند تجهز «الريشة الطائرة» للبطولة العربية

الهند تجهز «الريشة الطائرة» للبطولة العربية
15 ديسمبر 2023 12:33

 
دبي (الاتحاد) 

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غادرت بعثة منتخب الريشة الطائرة إلى الهند، لإقامة معسكر حتى 25 ديسمبر الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية بالرياض، من 29 يناير إلى 2 فبراير المقبل.
تضم البعثة محمود طيفور مدرب المنتخب، وسامر حمزة مدرب الرجال، وسهاد عويس مدربة السيدات، و12 لاعباً ولاعبة، هم محمد علي فلامرزي، عبد العزيز يحيى، محمد سالم المزروعي، محمد خلفان المزروعي، مايد سعيد المزروعي، شهاب سعيد المزروعي، مريم البلوشي، هند الهلالي، غدير الطاهري، فرح الحجي، مريم الحامد، وفطيم الظهوري.
ووجه ناصر خميس الأمين العام لاتحاد الريشة الطائرة، الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، على دعمها لخطط وبرامج الاتحاد، ما يسهم في تطوير اللعبة ومستويات المنتخبات الوطنية.
وقال: يحرص الاتحاد على دعم وتشجيع اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال حزمة من المبادرات التي شملت برامج تدريب منتظمة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية التي تسهم في تعزيز ثقة اللاعبين بقدراتهم، وتحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف: تم التنسيق مع أفضل الأكاديميات الرياضية في الهند، بهدف تهيئة الظروف الملائمة للاعبين خلال المعسكر الذي يقام خلال فترة عطلة الدراسة. 

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