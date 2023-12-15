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الرياضة

العرب خارج السباق في «فزاع للريشة الطائرة»

العرب خارج السباق في «فزاع للريشة الطائرة»
15 ديسمبر 2023 13:00

دبي (الاتحاد)

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ودع اللاعبون العرب سباق المنافسة، من الدور التمهيدي، في «النسخة الخامسة»، لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، وحمل أبطال الإمارات والسعودية ومصر والعراق لواء «الريشة العربية» في الحدث العالمي الذي يعد آخر المحطات التأهيلية لخوض تحدي النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».
ولم يجد «الأبطال النخبة» صعوبة في عبور «التمهيدي»، والتأهل إلى «ربع النهائي»، في سباق حصد الميداليات.
ومن أبرز نتائج «النخبة»، فاز الماليزي جيالو الحائز ذهبية النسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بطوكيو على الهندي دباسي 2- صفر، والإندونيسي ديوا الحائز ذهبية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في هانجتشو على الهندي سراج 2-، 1 بعد مباراة متكافئة عنوانها الإثارة.
ووصف جعفر إبراهيم، مدير التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، المشاركة العربية في «النسخة الخامسة» بأنها الأفضل، رغم خروج الأبطال العرب من الدور التمهيدي، بعد وجود مجموعة منهم في دور الـ 16.
وكشف جعفر عن أن «الريشة العربية» بحاجة إلى الاحتكاك والصقل، في وجود خامات جيدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشار اللعبة، واتساع دائرة الممارسين في الصالات العربية.

الإمارات
دبي
الريشة الطائرة
أصحاب الهمم
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