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الرياضة

«الصارم» يقود قمة «الزعيم» و«العنابي»

«الصارم» يقود قمة «الزعيم» و«العنابي»
15 ديسمبر 2023 12:37

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يتواصل الظهور المكثف لأطقم التحكيم الأجنبية، في مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي 2023- 20224، حيث يقود الإيطالي «الصارم» دانيلي أورساتو طاقم تحكيم قمة العين والوحدة المقررة مساء السبت، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 11»، فيما يدير المكسيكي «المثير للجدل» سيزار راموس طاقم تحكيم مواجهة «الأصفرين» بين الوصل «المتصدر»، وضيفه اتحاد كلباء على ملعب «زعيل».
ويعد الإيطالي أورساتو «48 عاماً»، والمعروف بصرامته، وكثرة إشهار «البطاقات الصفراء» في وجه اللاعبين أو المدربين «2749 بطاقة خلال 588 مباراة في كل المسابقات»، أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010، وقاد مباراة افتتاح «مونديال قطر 2022»، بجانب نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، والذي جمع بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وانتهى بتتويج «البافاري» باللقب.
في المقابل، ارتبط اسم الحكم المكسيكي سيزار أرثورو راموس «40 عاماً»، بجدل واسع، عقب الأخطاء المؤثرة التي ارتكبها في مباراة فرنسا والمغرب 2-0، في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، حيث أعلن الاتحاد المغربي وقتها التقدم بشكوى إلى «الفيفا» ضد الحكم المكسيكي الذي تغاضى عن احتساب ضربتي جزاء لمصلحة «أسود الأطلس».

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوحدة
الوصل
اتحاد كلباء
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