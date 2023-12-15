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الرياضة

دوري «السيتي أبوظبي» يبدأ في يناير

دوري «السيتي أبوظبي» يبدأ في يناير
15 ديسمبر 2023 12:56

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق «النسخة الأولى» من دوري «مانشستر سيتي أبوظبي» المخصص للاعبين الناشئين في يناير المقبل، وفيما يعد «البلومون» جزءاً من مجتمع كرة القدم في الإمارات، منذ عام 2011، فإن المبادرة الجديدة هي الخطوة الأحدث ضمن استراتيجية النادي وأهدافه المتمثلة في مواصلة العمل على تطوير الرياضة ورعاية المواهب الناشئة، وتوفير فرص التطوير ومسارات التقدم للاعبين الناشئين في الإمارات.
ويستعد اللاعبون الناشئون من مختلف أنحاء أبوظبي للمشاركة في الجولة الافتتاحية من دوري مانشستر سيتي أبوظبي التي تستضيفها مدينة زايد الرياضية في أوائل يناير 2024، وبادر أكثر من 100 فريق في أبوظبي إلى التسجيل لخوض الدوري الجديد.
وتتيح البطولة الجديدة للاعبين واللاعبات الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً الفرصة لخوض المنافسات والاحتكاك بالمواهب الكروية، حيث من المتوقع أن يخوض المنافسات أكثر من 1500 لاعب أسبوعياً.
وبهذه الخطوة، يوفر نادي مانشستر سيتي للاعبين الناشئين والنوادي الكروية والرياضية، في مختلف أنحاء الدولة فرصة المشاركة في دوري تدار أنشطته وفعالياته بشكر احترافي وخوض المنافسات عالية المستوى، الأمر الذي يتيح للاعبين فرصة صقل مهاراتهم الكروية، والتفاعل مع مواهب كرة القدم من مختلف أنحاء الدولة، بما ينمي روح المنافسة الرياضية، وكل ذلك في بيئة ممتعة تدعم المنافسة في أجواء ودية.
ويتعاون الدوري الجديد في أبوظبي مع دوري الشباب في دبي لإطلاق كأس بطل الأبطال الجديدة، التي تتيح لأفضل اللاعبين والفرق في كلتا المسابقتين لخوض مواجهة نهائية لفرصة التتويج بلقب البطولة.
ومع انطلاق دوري مانشستر سيتي أبوظبي يمكن للمدربين واللاعبين وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الدوري وجدول المباريات وأحدث مستجدات الدوري لجميع الفئات، ابتداءً من تحت سن 7 أعوام، وصولاً إلى تحت سن 17 عاماً.
وتشهد فعاليات دوري مانشستر سيتي أبوظبي حضور مناطق المشجعين التفاعلية المميزة بأنشطتها الممتعة لجميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى فرصة متابعة البث المباشر لمباريات نادي مانشستر سيتي، فيما توفر البطولة للمشاركين فرص فريدة لتطوير القدرات والمهارات الكروية مع مجموعة السيتي لكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات للتطوير المهني، ومراسم التتويج وتوزيع الجوائز للأفراد والفرق.
وتقام فعاليات دوري مانشستر سيتي أبوظبي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ضمن إطار استراتيجيته المتمثلة بتعزيز نمو الرياضة في مختلف أنحاء أبوظبي.

الإمارات
أبوظبي
مانشستر سيتي
مدينة زايد الرياضية
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