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الرياضة

«الخفافيش» تهدد تشافي!

«الخفافيش» تهدد تشافي!
15 ديسمبر 2023 15:02

مراد المصري (دبي)
سيكون تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تحت دائرة الخطر، بداية من مواجهة فالنسيا غداً «السبت» في الجولة الـ 17 للدوري الإسباني، وذلك مع تعالي أصوات الانتقادات الموجهة للمدرب في ضوء عدم استقرار الفريق في هذا الموسم.
وتعتبر مواجهة فالنسيا وبرشلونة على ملعب ميستايا معقل «الخفافيش» الذي احتفل بمرور 100 عام على افتتاحه هذا العام، واحدة من المباريات التاريخية في كرة القدم الإسبانية، ويدخل تشافي المواجهة رفقة «البلوجرانا» وهو يدرك أن أي تعثر جديد قد يزيد من الضغوطات عليه، بعد خسارتين متتاليتين أمام جيرونا في الدوري ورويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ليتعرض المدرب إلى الخسارة السادسة في 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ توليه المهمة الموسم قبل الماضي.
وستكون هذه مناسبة خاصة لعدد قليل من اللاعبين المشاركين، حيث يعود جواو كانسيلو، فيران توريس وأوريول روميو إلى ملعب ميستايا لمواجهة ناديهم السابق.
ويلعب ريال مدريد مباراته يوم بعد غدٍ «الأحد» ضد فياريال، وهي مباراة ليست مريحة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث لم يحقق «الملكي» الفوز على «الغواصة الصفراء» في اللقاءات الأربعة الماضية في الدوري، منها الخسارة 2-3 في آخر زيارة لفياريال إلى ملعب سانتياغو برنابيو.
وسيراقب متصدر الدوري جيرونا عن كثب هاتين المباراتين، قبل أن يأتي الدوري عليه يوم الاثنين المقبل، عندما يواجه ديبورتيفو ألافيس على استاد مونتيليفي.
بفضل مسيرته المذهلة حتى الآن هذا الموسم، والتي جمع خلالها الفريق الكتالوني 41 نقطة، وسجل 38 هدفاً في 16 مباراة، يدخل جيرونا هذه الجولة وهو يعلم أنه يمكنه البقاء في الصدارة إذا فاز بهذه المواجهة.

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تشافي هيرنانديز
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