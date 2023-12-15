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صدارة «فرسان الطائرة» في اختبار «العميد»

صدارة «فرسان الطائرة» في اختبار «العميد»
15 ديسمبر 2023 15:30

معتصم عبدالله (دبي)


يختبر شباب الأهلي صدارته المستمرة لدوري الرجال للكرة الطائرة، حينما يستقبل في الساعة السادسة والنصف مساء السبت، ضيفه النصر في «ديربي» مثير، ضمن «الأسبوع السادس»، والذي يشهد «مواجهات ملتهبة» تجمع العين والجزيرة، بني ياس والوصل، وحتا وعجمان.
ويعتلي «الفرسان» صهوة صدارة دوري الطائرة، من دون خسارة برصيد 14 نقطة، مقابل 6 فقط للعميد السادس، فيما تشعل المنافسة على «الوصافة» مواجهة بني ياس «الثالث» برصيد 9 نقاط، أمام ضيفه الوصل «الوصيف» الحالي برصيد 10 نقاط، وشهدت الجولة الماضية فوز «السماوي» على «العميد» 3-1، و«الإمبراطور» على «البرتقالي» 3-2.
وبعيداً عن صراع مراكز المقدمة، يتطلع العين صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، تحسين موقعه في الترتيب في المواجهة أمام ضيفه الجزيرة الرابع، وله ثماني نقاط، وخسر الفريقان في الجولة الخامسة أمام حتا وشباب الأهلي 2-3 على التوالي.

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مباريات السبت

بني ياس – الوصل 18:30
شباب الأهلي – النصر 18:30
العين – الجزيرة 18:30
حتا – عجمان 18:30 

دوري الطائرة
شباب الأهلي
النصر
العين
الجزيرة
بني ياس
الوصل
حتا
عجمان
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