الزمالك والاتفاق وأم صلال في «دولية الوحدة»

صطفى الديب (أبوظبي)



ينظم نادي الوحدة بطولة دولية ودية، برعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، من 18 إلى 24 من يناير المقبل، بمشاركة الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري، بالإضافة إلى الوحدة «المستضيف».

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، بحضور عبد الله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لشركة الوحدة لكرة القدم، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعمر الجغيمان مدير الإعلام بالاتفاق، وعلي محمد أمين المدير الرياضي بأم صلال، وحازم فتوح رئيس شركة «هابي سيزونس».

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي، حيث يلتقي «العنابي» مع الزمالك 20 يناير المقبل، ويلعب الاتفاق مع أم صلال في اليوم نفسه، ويلعب الفائزان على اللقب 24 يناير، فيما يخوض الخاسران لقاء تحديد المركز الثالث.

ورحب عبد الله سالم بضيوف النادي، ونقل تحيات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي للجميع، متمنياً أن تتحقق الأهداف المرجوة لكل فريق مشارك في البطولة، وشدد على أن الوحدة أراد أن تكون البطولة ملتقى الأشقاء، وأن يستفيد منها كل فريق من الناحية الفنية، في تجهيز نفسه، واختبار لاعبيه.

ووجه عبد الله سالم التحية إلى مجلس أبوظبي الرياضي، على دعمه البطولة، مؤكداً أن الجميع داخل نادي الوحدة يبذل كل جهده من أجل إسعاد الحضور في «الحدث العربي» الأخوي.

من جهته، أكد أحمد سليمان، أن مشاركة الزمالك في البطولة تعود بالنفع على الفريق بصورة كبيرة، لاسيما أن ناديه بصدد بناء فريق جديد، ويريد الوقوف على مستوى عدد من اللاعبين، واختبارهم في هذه البطولة.

ونقل سليمان تحيات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب لنادي الوحدة، وجميع المشاركين، مؤكداً أن الزمالك ممتن للوجود بين أشقائه في الإمارات.

وأشار عمر الجغيمان إلى أن البطولة الدولية الودية تأتي في وقت جيد بالنسبة لناديه، لاسيما أنه من المحتمل أن يتعاقد مع لاعبين جدد، ويمكن تجربتهم خلال مباراتي «دولية الوحدة»، وشدد على أن الاستفادة الفنية ستكون كبيرة، لاسيما في ظل مشاركة فرق بحجم الزمالك والوحدة وأم صلال.

وقال علي أحمد أمين إن ناديه سيكون أكثر المستفيدين من المشاركة في الحدث، خاصة من الناحية الفنية، في ظل الاحتكاك بمدارس كروية كبيرة تعود بالنفع على اللاعبين.