«تقدير» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)



حققت «المحطة 14» لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن «النسخة الثلاثين»، نجاحات باهرة وأصداء واسعة، شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض، بمشاركة 63 خيلاً في 6 أشواط.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي، في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

شهد السباقات والأمسية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل الرحماني، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومتعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية، حيث عكست المحطة السعودية أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني بين السعودية والإمارات في كرنفال احتفالي باهر.

وانطلق برنامج مهرجان كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» الذي شهد فوز المهرة «العنود بي ار»، وشهد الشوط مشاركة 9 خيول، وأقيمت لمسافة 1400متر، للمهرات بعمر 3 سنوات، وظفر المهر «عفار الذهب» بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة «المهور المبتدئة» بعمر 3 سنوات الذي أقيم لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 12 خيلاً، فيما توج «حفيد الخالدية» بلقب الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات المبتدئة من عمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول، في حين فاز الجواد «ميلك» بالشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات، وما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول، فيما فاز «متحد الخالدية» بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» (0-70) لمسافة 1400متر، بمشاركة 12 خيلاً.

ونجحت المهرة «تقدير» (ايه اف البراق x مايزيان بنت السكبي)، لمربط السيد من التتويج بلقب الشوط الرئيسي السادس للخيل العربية للمهور والمهرات على الكأس الغالية، والذي أقيم ضمن فئة (ليستد ) تصنيف (80+)من عمر 4 سنوات، وما فوق لمسافة 1800 متر، وشهد مشاركة 10 خيول، تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، وذلك تحت إشراف المدرب مطلق الرويس، وقيادة الفارس فهد الفريدي، حيث قطعت البطلة مسافة السباق بزمن 2:01:61 دقيقة، وجاء ثانياً «حازم جوده» وثالثاً «ار بي قيم اوفر».



وفي الختام، قام الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور فيصل الرحماني، بتتويج بطل الشوط الرئيسي، فيما توج سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي أبطال السباقات الخمسة التي سبقت الشوط الختامي.

من جهته، أعرب الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، عن سروره بحضور ومتابعة منافسات الكأس الغالية التي أقيمت على أرض الأصالة السعودية، مؤكداً أن المحطة السعودية تمثل إضافة مثمرة لمسيرة الكأس الغالية التي تواصل دعمها الكبير لنخبة الملاك والمربين، ومرابط الخيل العربية في السعودية.

من جانبه، قال الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود: «نفخر باحتضان كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، والذي تعتبر من أهم سلسلة سباقات الخيل العربية في العالم، متمنين استمرار التعاون لتقديم الأفضل لملاك الخيل والمرابط في السعودية، متمنياً التوفيق لجميع من شارك الكرنفال والشكر للقائمين على تنظيم الحدث».

بدوره، توجه فيصل الرحماني، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة الختام الباهر للمحطة السعودية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لتشريفهما كرنفال الكأس الغالية.

وأضاف: «نشيد بمحطة السعودية الباهرة والمتميزة من كافة الجوانب المعنية بالتنظيم الرائع، والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض، بجانب المشاركة الكبيرة في كل شوط، والأصداء الواسعة من قبل الملاك والمربين».

وقال: «نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجدد الخيل العربية، وصاحب الاهتمام الكبير والنقلة النوعية بسباقات الخيل العربي، الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الكأس الغالية في نسختها الثلاثين، وما حققته خلال جولاتها في المضامير العربية والأوروبية وأميركا، الأمر الذي جسد إنجازات مضاعفة، ورسخ السمعة والمكانة المرموقة للإمارات عالمياً».