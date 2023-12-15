«سعادتي» يواجه «مناداة» في «الصفوح»



عصام السيد (دبي)



ينظم مضمار جبل علي حفل سباقه الرابع للموسم الحالي، السبت، ويتألف من 7 أشواط، وتفتتح الخيول العربية الأصيلة المنافسة بسباق كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى جانب 6 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز في الحفل 524 ألف درهم.

وسيكون صاحب الأرض «سعادتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مواجهة قوية أمام «مناداة» لشادويل، في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1400 متر «هانديكاب» على لقب الصفوح ستيكس، وينافسهم «ذا جريت كوليكشن» و«مشاكل».

وينطلق الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1950 متراً – هانديكاب، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، ويتصدر الترشيحات «سموكن ثندر» الفائز في مضمار العين، بينما تأتي الخطورة من «أوكتيف»، و«هارون» و«ايه إف مخرج».

وتتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الشعفار للاستثمار 15 خيلاً، أبرزها «دارك كاندي» القادم من أميركا، ويواجه خيولاً طامحة للفوز، مثل صاحب الأرض «كالبرق»، ورفيقته في الإسطبل «مهيبة».

وتتنافس الخيول في سن السنتين في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب بنك دبي التجاري، يتقدمها «ما يطال» صاحب الأرض للمرة الأولى، وهناك «مليون دورو»، و«شوف دبي» الذي حل ثالثاً في السباق التجريبي بميدان.

ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر – هانديكاب، على لقب زيرو تو ايتي فايف ستيكس، خيول السرعة، يتقدمها «الشبلي» و«مجير»، بالإضافة لـ «أوندا روجينتي»، و«اتلانتيك سكاي».

ويسعى «آي أون ذا برايز» لتسجيل فوزه الأول محلياً في الشوط السادس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب كأس طيران الإمارات، ولكنه يواجه «وصال» الذي افتتح الموسم بفوز على ذات المضمار والمسافة، باحثاً عن فوزه الثاني، بينما تأتي الخطورة من «أتريبيوشن» الفائز في آخر حفلين للمضمار الأصفر.

ويواجه صاحب الأرض «كفاف» كلاً من «وقت»، و«دبي ويست»، و«أواسيس مون» صاحب التصنيف الأعلى، في ختام الحفل بسباق لمسافة 1800 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني.