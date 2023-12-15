الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش تطوير التايكواندو

«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش تطوير التايكواندو
15 ديسمبر 2023 17:11

الشارقة (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، خلال اجتماعه، برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس، مشروع تطوير رياضة التايكواندو ضمن خططه الفنية للعام 2024، وخطته الاستراتيجية، ووفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي.
وثمن العويس، خلال الاجتماع، جهود أسرة النادي المتعلقة بالترشح لجائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، ما أسهم بالفوز باربع جوائز تاريخية، لافتاً إلى أن مشروع تطوير التايكواندو في النادي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسة تركز على استكشاف المزيد من المواهب المواطنة ومواصلة تطوير النخبة الحالية من اللاعبين، وتوفير معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، فضلاً عن المشاركة في أقوى البطولات لمنح اللاعبين فرص الاحتكاك، والوقوف على المستوى الفني للاعبين.
وقال العويس: «نطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات في التايكواندو لرفد منتخبات الإمارات باللاعبين المواطنين الموهوبين، وبما يسهم في صناعة البطل الأولمبي وفقاً لأفضل المواصفات الفنية العالمية، ونسعى للاستعانة بالخبرات الفنية المميزة لدعم تنفيذ البرنامج».
وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة تنظيم مهرجان رياضات الدفاع عن النفس المقرر في منتصف يناير المقبل، وتوجيه فريق عمل الاستدامة بتحديث الخطط واستكمال جهود دعم الدولة وإمارة الشارقة في تحقيق الاستدامة الرياضية بشكل دائم وتضمينها ضمن خطط جميع الإدارات للعام المقبل.

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
التايكواندو
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
سباق التسعيرة لـ «الإسطبلات الخاصة»
سباق التسعيرة لـ «الإسطبلات الخاصة»
اليوم 17:30
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
اليوم 17:26
مركز الشرطة الذي وصل إليه الفتى بعد العثور عليه في فرنسا
الترفيه
العثور على فتى فقد قبل 6 سنوات في إسبانيا
اليوم 17:12
«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش تطوير التايكواندو
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش تطوير التايكواندو
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©