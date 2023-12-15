الجزيرة يستعيد التوازن أمام «الصقور» بهدف «القائد»

معتصم عبدالله (رأس الخيمة)

استعاد الجزيرة توازنه، بفوز صعب خارج القواعد، أمام مضيفه الإمارات 1-0، في انطلاق «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل أحمد العطاس الذي أرتدى شارة قيادة فريقه الهدف الوحيد في الدقيقة 14، ليرفع «فخر أبوظبي» العائد إلى «سكة الانتصارات»، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام عجمان، رصيده إلى «17 نقطة»، مقابل بقاء «الصقور» الذي تكبد الخسارة الثامنة في سجله والسابعة على التوالي، برصيد 5 نقاط، ليتراجع إلى المركز الأخير.

واعتمد الهولندي بوب دي كليرك «المدرب المؤقت» للجزيرة، بعد إقالة مواطنه فرانك دي بور، على مجموعة من عناصر الاحتياط، في ظل غياب أبرز الأساسيين، ممثلين في علي مبخوت، وممادو كوليبالي بسبب الإيقاف، وخلفان مبارك للإصابة.

وشارك الحارس الشاب راكان المنهالي «22 عاماً»، أساسياً للمرة الأولى مع الجزيرة، لغياب الثنائي علي خصيف الحارس الأساسي للإصابة، والحارس الثاني عبد الرحمن العامري للإيقاف، وكان المنهالي شارك بديلاً في مباراة الجولة الماضية أمام عجمان.

وسجل أحمد العطاس الهدف الوحيد للجزيرة، في الدقيقة 14، بعد ضربة حرة، نفذها عبدالله رمضان، وهيأها عمر تراوري أمام العطاس الذي لم يتوان في إسكانها الشباك، وهو الهدف الثاني للعطاس في الموسم، بعد الأول أمام خورفكان 2-4 في «الجولة السادسة».