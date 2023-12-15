حتا يحصد أول نقطة بملعبه!

مراد المصري (دبي)

حصد حتا أول نقطة على ملعبه هذا الموسم، بعد التعادل مع البطائح من دون أهداف، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويملك «الإعصار» 5 نقاط، و«الراقي» 16 نقطة.

اضطر حتا إلى إجراء تغيير مبكر، لإصابة أرون تشيبولا، وشارك محمد يوسف بدلاً منه في الدقيقة 17.

توغل خالد الأصبحي لاعب حتا داخل المنطقة، وتصدى الحارس إبراهيم عيسى للمحاولة مرتين.

عاد الأصبحي لإزعاج البطائح، بعد أن تخطى أكثر من لاعب من وسط الملعب، إلا أنه سدد الكرة عالية فوق المرمى، برز سيكو بابا في «البطائح» بانطلاقاته ومراوغاته من الطرف الأيمن، إلا أن الفريق افتقد إلى «اللمسة» قبل الأخيرة بتوصيل الكرة إلى المهاجمين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لتكون المباراة السادسة لحتا هذا الموسم على أرضه في الدوري التي لا ينجح في تسجيل أي هدف خلال «النصف الأول».

حاول المدربان تنشيط الهجوم في الشوط الثاني، وأشرك فابيو فيفياني مدرب حتا، دورو دابو بدلاً من جمال معرف، فيما دفع ميريل رادوي مدرب البطائح بأناتولي وأحمد خليل وراشد مهير وإسماعيل عمر بدلاً من دي أوليفيرا وأحمد سليمان ومحمد أحمد وسيكو بابا.

حصل إيدلسون مدافع البطائح على بطاقة حمراء، بسبب لعبة خطيرة مع دورو دابو في الدقيقة 84.