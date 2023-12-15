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الرياضة

«الفرسان» يواصل المطاردة بـ«ثنائية»

«الفرسان» يواصل المطاردة بـ«ثنائية»
15 ديسمبر 2023 22:17

مصطفى الديب (أبوظبي)

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واصل شباب الأهلي مطاردته للوصل متصدر «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الفوز على مضيفه بني ياس 2-1، ضمن «الجولة 11».
سجل هدفي «الفرسان»، ماتيوس ليما في الدقيقتين 18 و47، فيما أحرز سولجمانوف هدف «السماوي» في الدقيقة 58، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، بينما يملك بني ياس 13 نقطة.
ولم يستغل بني ياس انطلاقته القوية في ربع الساعة الأول، في حين حسمت خبرة لاعبي «الفرسان» اللقاء، خاصة في استغلال الهجمات التي أتيحت له خلال الشوط الأول. 
وحاول أصحاب الأرض العودة في الشوط الثاني، بعد تراجع شباب الأهلي، إلا أن هجمات «السماوي» لم تفلح في تعديل النتيجة.

شباب الأهلي
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
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