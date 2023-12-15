«الملك» يقسو على «النسور» بـ«رباعية»

علي معالي (الشارقة)

فاز الشارقة على خورفكان 4-1، في «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «20 نقطة»، وله مباراة «مؤجلة»، وتوقف رصيد «النسور» عند « 10 نقاط»، سجل أهداف الشارقة لوان بيريرا، بعد 34 ثانية من «ضربة البداية»، وموسى ماريجا «هدفين» في الدقيقتين 8 و64، وفراس بالعربي في الدقيقة 55، وأحرز هدف خورفكان، رافائيل أنطونيو في الدقيقة 28.

قدم الشارقة مباراة جيدة، وسيطر على مجريات الشوطين، وكان للهدفين المبكرين «مفعول السحر»، في تحول المباراة لمصلحة «الملك»، ويدفعه الانتصار إلى المزاحمة على القمة.