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الرياضة

القرقاوي: تنظيم استثنائي في «دولية» دبي لكرة السلة

اجتماع اللجنة المنظمة لدولية دبي للسلة (الاتحاد)
16 ديسمبر 2023 01:01

علي معالي (دبي)

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عبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة عن تفاؤله بتنظيم نسخة استثنائية من بطولة دبي الدولية في نسختها رقم 33، والتي تقام من 19 إلى 28 يناير المقبل على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود، وتسخير الإمكانات المتوفرة لتنظيم نسخة أكثر تميزاً من نسخها الطويلة السابقة.
جاء ذلك، في أثناء اجتماع القرقاوي بمقر الاتحاد في دبي، وناقش آخر المستجدات الخاصة بالتنظيم، واستعراض أسماء الفرق، التي أكدت مشاركتها، والتي تشير إلى منافسة قوية بين الفرق، والمتوقعة أن تشهد أكثر قوة وشراسة في المنافسة على اللقب من البطولة السابقة، كذلك تم اعتماد اسم فندق البطولة، والذي سيستضيف الوفود المشاركة، مع التأكيد على جودة الخدمات، وتوفير كافة سبل ومستلزمات الإقامة المميزة والمريحة للفرق كافة.
وناقش الاجتماع عدداً من الأمور التنظيمية المهمة مع حرص الجميع على الخروج بنسخة متميزة ممتعة للبطولة الأقوى والأكثر جماهيرية، والتي يترقبها عشاق كرة السلة.

بطولة دبي الدولية لكرة السلة
كرة السلة
اتحاد كرة السلة
دبي
إسماعيل القرقاوي
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