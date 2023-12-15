كأس دبي للسكوتر.. رسالة الاستدامة

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، النسخة الأولى من كأس دبي لسباقات السكوتر الكهربائية، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لوسائل التنقل الصغير، بمشاركة أفضل 16 لاعباً ولاعبة في العالم، ويحصل الفائزون على كؤوس مميّزة تمّ تصنيعها في دبي من خلال مواد تمّت إعادة تدويرها، تزامناً مع عام الاستدامة.

وتحوّل حيّ دبي للتصميم إلى مضمار يعيش أجواء الإثارة والترقب لمتابعة نخبة الأبطال في هذه الرياضة، والذين يقدمون أقوى العروض للفوز بلقب البطولة.

وقال أليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة: «لا أجد مكاناً أفضل من دبي لتوجيه رسالةٍ إلى المجتمع العالمي حول أهمية التوعية تجاه المخاطر البيئية التي نواجهها كل يوم».

في الوقت نفسه، نظم مجلس دبي الرياضي في مقره ورشة عمل لاستعراض مستقبل السكوتر الكهربائي كوسيلة تنقّل صغيرة داخل المدن، وكذلك كرياضة تحقق انتشاراً ونمواً واسعين في مختلف مدن العالم، باعتبارها وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، وذلك تحت شعار «وسائل التنقّل الصغيرة.. سلامة واستدامة».