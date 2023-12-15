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العروبة «المتصدر» يعود إلى سباق «دوري الأولى»

العروبة «المتصدر» يعود إلى سباق «دوري الأولى»
16 ديسمبر 2023 01:02

معتصم عبدالله (دبي)

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يعود العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 28 نقطة، إلى سباق المنافسة، بعد غيابه عن مشهد الجولة الماضية بداعي الراحة، حينما يحل ضيفاً على جلف يونايتد، اليوم، على ملعب شباب الأهلي بالعوير، في انطلاق «الجولة 12»، والتي تشهد استقبال الظفرة «الوصيف» لضيفه يوناتيد «الرابع» على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، فيما يلتقي مسافي والفجيرة على ملعب الأول، وجلف أف سي والتعاون على ملعب الأخير في رأس الخيمة.
وتتركز الأنظار في قمة «الفارس» الوصيف برصيد 22 نقطة، وضيفه يونايتد «الحصان الأسود» في الموسم الحالي، وصاحب المركز الرابع في الترتيب حالياً، برصيد 17 نقطة، على «المواجهة الخاصة» التي تجمع الإنجليزي توناني أفوبي مهاجم الظفرة ومتصدر قائمة الهدافين في الأولى برصيد 9 أهداف، مع الأرجنتيني لويس مارسيلو مهاجم يوناتيد، والمنضم حديثاً لسباق الهدافين برصيد 6 أهداف، وضعته في المركز الثالث، خلف الجزائري عكاشة حمزاوي مهاجم الفجيرة وله 7 أهداف.
وتتواصل الجولة غداً، حيث يظهر دبا الحصن بوجه جديد، عقب الاستغناء عن خدمات مدربه الجزائري عثمان النجار، في مواجهة الرمس، ويلتقي في بقية المباريات الجزيرة الحمراء وسيتي، العربي ودبا، والحمرية والذيد، فيما يغيب مصفوت صاحب المركز 15 برصيد 6 نقاط بسبب الراحة.

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