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الرياضة

سباق «الهداف المواطن» يُشعل أجواء «دوري 21»

خليفة العبادلة يتصدر قائمة هدافي «دوري 21» (الاتحاد)
16 ديسمبر 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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تتصدر المنافسة على صدارة هدافي «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والتي تشهد سباقاً مثيراً للاعبين المواطنين، بقيادة «الثنائي» خليفة العبادلة لاعب شباب الأهلي، ومحمد البلوشي مهاجم اتحاد كلباء برصيد 6 أهداف، ومن خلفهم عيسى خلفان مهاجم العين برصيد 5 أهداف، واجهة «الجولة 11» للدوري، والتي تنطلق اليوم، بمباريات شباب الأهلي وبني ياس، البطائح وحتا، الجزيرة والإمارات، خورفكان والشارقة، وتستكمل غداً بمواجهات النصر وعجمان، اتحاد كلباء والوصل، الوحدة والعين.
ويقود خليفة العبادلة «21 عاماً»، هجوم «الفرسان» في مباراته أمام ضيفه بني ياس، حيث يحتل شباب الأهلي المركز السابع في الترتيب العام برصيد 15 نقطة، مقابل 12 نقطة ل «السماوي» التاسع، ويلعب في بقية مباريات الليلة، البطائح «الثاني عشر» برصيد 7 نقاط، في مواجهة ضيفه حتا «الحادي عشر» وله ثماني نقاط، فيما يستقبل الجزيرة الثالث في الترتيب العام ب 21 نقطة، ضيفه الإمارات «الأخير» وله ثلاث نقاط، فيما يلتقي خورفكان «قبل الأخير» برصيد 5 نقاط بضيفه الشارقة «الثامن» وله 13 نقطة.
وتتركز الأنظار في اليوم الثاني لمباريات «الجولة 11»، على مواجهتي الوصل المتصدر ب 22 نقطة من 10 مباريات أمام ضيفه اتحاد كلباء الرابع، وله 19 نقطة، فيما يحل العين «الوصيف» برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، ضيفاً على الوحدة «الخامس» بـ 17 نقطة في «قمة مرتقبة»، ويستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر لقاء «العميد» السادس، وله 16 نقطة، أمام ضيفه عجمان العاشر وله 10 نقاط.

مباريات اليوم
شباب الأهلي – بني ياس 16:45
البطائح – حتا 16:45
الجزيرة – الإمارات 16:45
خورفكان – الشارقة 16:45

مباريات الغد
النصر – عجمان 16:45
اتحاد كلباء – الوصل 16:45
الوحدة – العين 16:45

ترتيب فرق الصدارة 
الوصل: 22 نقطة «10 مباريات»
العين: 21 نقطة «9 مباريات»
الجزيرة: 21 نقطة «10 مباريات»
اتحاد كلباء: 19 نقطة «10 مباريات»

ترتيب الهدافين 
خليفة العبادلة «شباب الأهلي»: 6
محمد البلوشي «اتحاد كلباء»: 6
عيسى خلفان «العين»: 5
برونو أوليفيرا «الجزيرة»: 5

دوري تحت 21
دوري المحترفين
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