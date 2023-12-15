«فارق النقطتين» يشعل أجواء «كلاسيكو الغيابات» في «دار الزين»

معتصم عبدالله (دبي)

لا شيء يعلو فوق صوت «الكلاسيكو» بين العين وضيفه الوحدة، في القمة المرتقبة مساء اليوم، على «استاد هزاع بن زايد»، في ختام «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتشهد أيضاً مباريات الوصل «المتصدر» بضيفه اتحاد كلباء في «مواجهة الأصفرين» على ملعب «زعبيل»، فيما يستقبل عجمان ضيفه النصر، على استاد راشد بن سعيد.

ويزيد فارق النقطتين «قبل انطلاق الجولة» بين الزعيم «الثالث» برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، وضيفه «العنابي» الخامس وله 17 نقطة من 10 مباريات، من أجواء الترقب لـ «قمة الجولة 11»، والتي يديرها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو.

وتلقي الغيابات المؤثرة في العين والوحدة بظلالها على «الكلاسيكو»، حيث يفتقد «الزعيم» جهود «الثلاثي» جوناتاس سانتوس وإيريك جوجينيس وبندر الأحبابي، بداعي الإيقاف، فيما أعلن الهولندي أرنو بويتنويج مدرب «العنابي» غياب المهاجم السوري عمر خربين بداعي الإصابة، بجانب احتمالية استمرار غياب الحارس الأساسي محمد الشامسي.

وتدعم «الأفضلية المضاعفة» في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين» حظوظ العين في المباراة، حيث يتفوق برصيد 15 انتصاراً في 28 مباراة، مقابل 7 انتصارات لـ «العنابي»، والتعادل في 6 لقاءات، علماً أن الوحدة تكبد أكبر رصيد من الخسارة في «دوري المحترفين» أمام العين بالذات.

ويعول «أصحاب الأرض» في «الكلاسيكو» على نجومية التوجولي لابا كودجو هداف الفريق، والساعي للانفراد بصدارة هدافي مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، بعدما سجل 5 أهداف، بالتساوي مع تيجالي مهاجم الوحدة السابق، في الوقت الذي يعتمد فيه «العنابي» على سلاح أهداف «الكرات الثابتة»، لأنه الفريق الأكثر نجاحاً في ترجمة «الضربات الثابتة» في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف.

وتسبق انطلاقة «الكلاسيكو» مباراتا الوصل واتحاد كلباء على ملعب زعبيل، وعجمان والنصر في معقل «البرتقالي»، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام «الإمبراطور» لتعزيز صدارته المستمرة لترتيب الدوري، والوصول إلى «النقطة 27»، في مواجهة ضيفه «النمور» صاحب المركز التاسع وله 12 نقطة، والساعي بدوره لمواصلة ظهوره الإيجابي بعد التعادل 2-2 أمام العين، في الجولة الماضية، ويدير المباراة طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة سيزار راموس.

وتنطوي المواجهات بين «الإمبراطور» و«النمور» بالإثارة المطلوبة، عطفاً على غياب نتيجة التعادل السلبي في كل المواجهات السابقة، ويتفوق الوصل في المواجهات المباشرة أمام اتحاد كلباء برصيد 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد ل «النمور»، والتعادل في 8 لقاءات من أصل 16 مباريات جمعت الفريقين في «دوري المحترفين».

وعلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، تدعم معنويات الانتصار العريض أمام الجزيرة 5-1، في الجولة الماضية للدوري، «البرتقالي» في مواجهة ضيفه «العميد» العائد بدوره بفوز معنوي أمام مضيفه العين 2-1 في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد التعثر أمام خورفكان 1-3 في الجولة العاشرة للدوري.

وتشعل الكفة المتقاربة في نتائج مواجهات «البرتقالي» و«العميد» في «دوري المحترفين»، أجواء مباراة الليلة، بعدما حقق «الأزرق» النصر في 9 مباريات، مقابل 8 لقاءات لـ «البرتقالي»، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات أخرى.



«الأخطاء» تجمع «النقيضين»

تجمع مباراة عجمان وضيفه النصر ضمن «الجولة 11»، بين الفريقين الأكثر كسباً والأقل ارتكاباً للأخطاء، حيث يعد «البرتقالي» الأكثر ارتكاباً للأخطاء في «دوري المحترفين» في الموسم الحالي برصيد 164 خطأ، مقابل 152 خطأ كسبها النصر الأكثر استفادة.



تفوق «عيناوي»

يتفوق العين في «الكلاسيكو» أمام الوحدة والجزيرة معاً، ليؤكد أفضليته في «دوري المحترفين» على مستوى أندية أبوظبي، وخاض «الزعيم» 56 مباراة أمام الغريمين في الدوري، وحقق الفوز في 26 مباراة، والتعادل في 11 مباراة، مقابل الخسارة في 19 لقاء.



فرهاد.. «كلاكيت ثالث»

يتأهب فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء الحالي، ونجم ولاعب الوصل السابق، للمواجهة الثالثة أمام «أصدقاء الأمس» فرقة «الإمبراطور» مدرباً لـ «النمور» في «دوري المحترفين»، بعد التعادل في مباراتي الموسم الماضي 2-2، و1-1 على التوالي.