«ماراثون أدنوك أبوظبي» يُطلق «النسخة الخامسة» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم منافسات «النسخة الخامسة» من «ماراثون أدنوك أبوظبي»، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي و«أدنوك»، بمشاركة قياسية تتجاوز 25.000 عداءً وعداءة من 168 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من أبرز العدائين العالميين والمصنفين الأوائل عالمياً.

وأكدت اللجنة المنظمة للماراثون، خلال مؤتمر صحفي عُقد في قرية الماراثون التي تقع خلف برج أدنوك، وتضم عدداً من أجنحة الرعاة والشركاء، وتقدم عروضاً ترفيهية وموسيقية للزوار، استكمال الاستعدادات لانطلاق الحدث الأبرز، وكُشف في المؤتمر عن أبرز العدائين والعداءات العالميين من المصنفين الأوائل.

ويعد ماراثون أدنوك أبوظبي أحد أبرز فعاليات الجري في منطقة الشرق الأوسط، ويصل مجموع جوائزه إلى 303 آلاف دولار، وتضم قائمة العدائين العالميين المشاركين في نسخة هذا العام، الأوغندي أندرو كويموي «حامل لقب» ماراثون ميلانو 2023، والكيني إلهام تانوي أوزبيلين، وإيميلي كيبتشومبا وغيرهم.

وفي المؤتمر الصحفي، قال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يعكس الإقبال الاستثنائي في هذه النسخة، ومشاركة أكثر من 25000 عداء وعداءة، مدى النمو الذي يحرزه ماراثون أدنوك أبوظبي كل عام، وتمتاز نسخة هذا العام باستقطاب مشاركين من أكثر من 168 جنسية مختلفة، بمن فيهم نخبة من أشهر العدائين العالميين، ما يؤكد أهمية الماراثون على المستويين المحلي والعالمي».

وأضاف: «من المؤكد أن المرة الخامسة التي نقوم فيها بتنظيم واستضافة «ماراثون أدنوك أبوظبي» هي مناسبة خاصة، حيث سيأخذكم مسار الماراثون في جولة حول المعالم الأكثر شهرة في عاصمتنا الجميلة، انطلاقاً من المقر الرئيس لأدنوك، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن، ومركز التجارة العالمي».

وأعرب العريفي عن امتنانه لجميع الرعاة والشركاء الرسميين والشركاء الإعلاميين والموردين، الذين أسهموا، ويسهمون في نجاح «ماراثون أدنوك أبوظبي».

ويحظى ماراثون أدنوك أبوظبي بشهرة واسعة بوصفه منصة للتميز الرياضي على مستوى العالم، وتشهد نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من المبادرات البيئية التي تركز على تعزيز الاستدامة، حيث أكد المنظمون التزامهم بإحداث أثر إيجابي على المجتمع والبيئة.

وبدروه، قال خالد الحوسني، نائب رئيس أول الخدمات العامة لمجموعة أدنوك: «يواصل ماراثون أدنوك أبوظبي إحداث تأثير إيجابي على المجتمع الإماراتي، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية، بصفتها وجهة عالمية المستوى لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، ويسرنا الترحيب بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم في النسخة الخامسة من الماراثون، والتي تضمن للجميع تجربة متكاملة ولحظات لا تنسى، وتسهم في تعزيز الصحة والمرونة وروح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع الإمارات».

من جانبها، قالت الكينية بريجيد كوسجي، الفائزة مرتين في ماراثوني شيكاغو ولندن: «هذه زيارتي الأولى إلى أبوظبي، وجدتها مدينة جميلة للغاية ومناسبة لخوض السباقات، وأتطلع إلى اختبار قدراتي هنا في أبوظبي، وسمعت الكثير عن هذه التجربة من أصدقائي الذين شاركوا سابقاً وتمكنوا من الفوز، وأطمح إلى إنهاء السباق والحصول على الميدالية الذهبية».

وقالت الكينية إيميلي كيبتشومبا، عداءة المسافات الطويلة الكينية: «لطالما أحببت خوض السباقات والجري في أبوظبي لأنها مدينة رائعة، ويسرني اختتام هذا الموسم في ماراثون أدنوك أبوظبي، وبذلت جهوداً كبيرة في التدريب والاستعداد، وأتطلع إلى تقديم أفضل أداء لي، خاصة أنني أتنافس مع بريجيد كوسجي».

وتوجه الكيني بول كيبنجيتش تانوي، الحائز على فضية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، برسالة ملهمة إلى المشاركين في السباق، وقال: «لطالما كان ماراثون أدنوك أبوظبي أحد سباقاتي المفضلة، وأعتقد بأن سباقات الماراثون تمثل تحدياً كبيراً، وفرصة مهمة لإبراز قدراتنا، وعندما نبدأ بالجري نجد أنفسنا متحمسين لمواصلة السباق، ولا سيما حين نرى كل هذا التشجيع من الجمهور، ما يدفعنا أكثر للمضي قدماً والوصول إلى خط النهاية».

وأظهر العداء التركي إلهام تانوي أوزبيلين تفاؤلاً كبيراً قبل مشاركته للمرة الأولى في سباق ماراثون، وقال: «يسرني التواجد في أبوظبي وسط هذه الأجواء الرائعة، وأثق بقدرتي على تحقيق أداء جيد، ولا سيما وأنها أول مشاركة لي في سباق ماراثون على الإطلاق».

وأشار الأوغندي أندرو كويموي، الفائز بماراثون ميلانو 2023 في أبريل الماضي: «سعيد للغاية بالعودة إلى أبوظبي، والمشاركة مجدداً في هذا الماراثون المتميز».

وأبدي المغربي محسن عطاالله الفائز في ماراثون الدوحة، حماسه الشديد للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي، مبيناً أنه يأمل في تحقيق نتيجة جيدة وتوقيت زمني متميز.

ويواكب الماراثون مختلف مستويات اللياقة البدنية عبر منح المشاركين فرصة الاختيار بين فئات عدة، بما في ذلك الماراثون «42.195 كلم»، وماراثون التتابع ومسافات 10 و5 و2.5 كلم.

وتنطلق السباقات من مواقع مختلفة قرب المقر الرئيس لشركة أدنوك على طريق الكورنيش، وتنتهي عند مجمع أدنوك قرب حديقة بينونة.