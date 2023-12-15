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شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات «ماراثون أدنوك»

شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات «ماراثون أدنوك»
16 ديسمبر 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في كورنيش أبوظبي. وأشادت شرطة أبوظبي بالشراكة التنموية، التي تجمع مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك، والتي تميزت بمسار جديد يسلط الضوء على أبرز معالم إمارة أبوظبي الحديثة والقديمة، ويجسد الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات بمكوناته كافة، وترسيخ نهج الدولة في إقامة الملتقيات الهادفة والتجمعات الإيجابية لنشر السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع على أرض «زايد الخير»، وانعكاساً لنهج المحبة والسلام في تعايش جميع الثقافات بموطن العطاء والتقدم.

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