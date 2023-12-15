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الرياضة

الإمارات وغنتوت في «قمة» كأس سلطان بن زايد للبولو

مباريات المجموعة الثانية اتسمت بالندية (الاتحاد)
16 ديسمبر 2023 01:01

رضا سليم (دبي) 

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تشهد بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، اليوم، مواجهة من العيار، تجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وغنتوت صاحب الأرض، بقيادة يوسف بن دسمال، ومعه ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية للدور التمهيدي، فيما يلتقي لامار بقيادة ريان العجاجي مع بن دري بقيادة راشد بن دري في نفس المجموعة. 
كانت الجولة الأولى قد شهدت فوز لامار على غنتوت 8.5-8 فيما فاز بن دري على الإمارات 4.5-3، وتحدد الجولة الثانية موقف الفرق الأربعة من المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي للبطولة والذي سيقام يوم 21 ديسمبر الجاري، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي، فيما يلعب الثالث والرابع على مراكز الترضية، والذي سيقام يوم 20 ديسمبر الجاري. 
من ناحية أخرى، تقاسم 4 لاعبين صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وهم أوسكار لاعب غنتوت وريكاردو لاعب لامار وبابلو أوركيزا لاعب «أيه إم»، وهول كيان لاعب «أر إم».

كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت
فلاح بن زايد
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