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الرياضة

«الصيد بالصقور» يرفع الإثارة في مهرجان الظفرة

«الصيد بالصقور» يرفع الإثارة في مهرجان الظفرة
16 ديسمبر 2023 01:01

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تنطلق اليوم منافسات مسابقة الظفرة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين ضمن فعاليات مهرجان الظفرة التراثي، وتستمر المنافسات لمدة أربعة أيام بميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
وتتضمن المسابقة إقامة ستة أشواط، منها أربعة أشواط لفئة الفروخ، وشوطان لفئة الجرناس، ويقام اليوم سباقا التلواح للجير شاهين فرخ لفئة العامة، والتلواح جير تبع فرخ فئة العامة، فيما تقام غداً الأحد منافسات التلواح للجير بيور فرخ فئة العامة والجير قرموشة فرخ لفئة العامة، وتقام «الاثنين» منافسات التلواح للجير شاهين والجير تبع والجرناس للعامة، وتختتم البطولة بإقامة منافسات التلواح للجير والجير قرموشة والجرناس.
وتم تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين بمجموع 930 ألف درهم، حيث يحصل بطل كل شوط من الأشواط الستة على 100 ألف درهم جائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 25 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 15 ألف درهم والرابع على عشرة آلاف درهم، والخامس على خمسة آلاف درهم.

الصيد بالصقور
مهرجان الظفرة
نادي أبوظبي للصقارين
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