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الرياضة

تحدي «البيرن آوت» يُشعل «حلبة مرعب»

تحدي «البيرن آوت» يُشعل «حلبة مرعب»
16 ديسمبر 2023 01:02

الظفرة (الاتحاد)

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شهدت منافسات «البيرن آوت» ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024، والتي أقيمت مساء الخميس تحديات مثيرة بين المشاركين والأبطال من أجل الوصول إلى الأداء الأفضل، وتحقيق الأرقام القياسية في حلبة مرعب للبيرن أوت، وسط حضور جماهيري كبير شهدته تفاصيل البطولة.
وحقق المتسابق الإماراتي حمد محمد الطنيجي المركز الأول بزمن وقدره 21.80 ثانية، في حين حل في المركز الثاني من المملكة العربية السعودية محمد عادل المسيعيد بزمن 23.920 ثانية، وحقق المركز الثالث سعيد بدواوي بزمن وقدره 34.770 ثانية.
وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة وصلت لأكثر من ثلاثين متسابقاً في هذه المنافسة القوية، والتي تواصلت التحديات من خلالها من السادسة مساء وحتى ما قبل منتصف الليل.
وتستمر اليوم فعاليات المهرجان في يومه التاسع، مع استمرار الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب، والتي تدخل أيضاً يومها الثاني في المنافسة الخاصة بهذه الفئة، وتتواصل إثارة الرياضات والمحركات والبطولات المختلفة في مرعب حتى 31 ديسمبر الحالي.
من جهته هنأ محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، الفائزين والأبطال في فئة البيرن أوت، مشيداً بما قدموه من مستويات فنية عالية وكبيرة في الحلبة، وأكد أن الفقرات الخاصة بهذه الفئة لاقت استحسان وحماس الجمهور وتفاعلاً كبيراً طوال فترة الاستعراض.
وأكد محمد المشغوني أن بطولات مهرجان ليوا في هذا الموسم قد تم توزيعها بشكل ملائم ومناسب طوال أيام المهرجان الـ24 من أجل إعطاء فرصة للجماهير لمتابعة التحديات بشكل أفضل، بالإضافة إلى أن تكون المنطقة زاخرة بأحداث وتفاصيل مميزة يومياً وقال: هذا الموسم نشاهد وبشكل يومي المنافسات الرياضية والترفيهية والتراثية مستمرة في كل أرجاء مرعب، وسعداء بأن نشاهد التفاعل والحضور يزداد بشكل يومي، خاصة في نهاية الأسبوع، والتي يزداد من خلالها عدد الزوار والحضور إلى مرعب.
وكشف محمد المشغوني عن توقعات اللجنة المنظمة للمهرجان بأن يرتفع وبشكل كبير عدد زوار وجمهور مرعب هذا الموسم عن كل المواسم السابقة، نظراً للسمعة الكبيرة التي يحظى بها المهرجان والبطولات المكثفة التي رفعت من مستوى وقيمة تل مرعب وجهة سياحية رياضية في منطقة الظفرة.

مهرجان ليوا
مهرجان ليوا الدولي
تل مرعب
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