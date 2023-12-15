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الرياضة

كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو تجمع «نخبة» اللاعبات

كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو تجمع «نخبة» اللاعبات
16 ديسمبر 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يرفع سقف التوقعات بنزالات قوية وتنافسية عالية لحسم اللقب الغالي والصعود لمنصة التتويج، والفوز بالجوائز التي يتجاوز مجموعها 400 ألف درهم إماراتي.
وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «توفر بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو المنصة المثالية والفعالية الأبرز التي تتيح لبطلاتنا إظهار مهاراتهن واختبار قدراتهن، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز المواهب الرياضية النسائية ودعمهن للتطور والسعي للانضمام للمنتخب الوطني في قادم الأيام وتمثيل الدولة في المحافل الدولية».
وأضاف: «تحظى البطولة بأهمية كبرى على مستوى الدولة، خاصة أنها تحمل اسماً غالياً على قلوب كل أبناء وبنات الوطن، وأتمنى كل التوفيق لجميع المشاركات وأن تواصل البطولة مسيرتها الناجحة. لقد بذلنا في اتحاد الجو جيتسو جهوداً كبيرة لتطوير البطولة على المستويين الفني والتنظيمي، وذلك لدعم لاعباتنا، ومنحهن مختلف الوسائل والإمكانات لمواصلة التألق في الاستحقاقات المقبلة».
وتشهد نسخة هذا العام من البطولة إضافة فئة تحت 14 عاماً، في خطوةٍ تعكس حرص اتحاد الجو جيتسو على تأهيل الجيل الجديد من الأبطال والبطلات، وتشجيعهن على مواصلة مسيرتهم الرياضية، والسعي لتحقيق التميز والإنجازات.
وقال الشامسي في هذا الصدد: «يمثل دعم فئة الناشئين والبراعم أحد أهم ركائز استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة بين مختلف شرائح المجتمع وإعداد الجيل القادم من الأبطال والبطلات الذين سيواصلون رحلة الإنجازات في المستقبل، حيث تأتي إضافة فئة تحت 14 عاماً تأكيداً على حرص الاتحاد على تعزيز انتشار الرياضة بين الفئات السنية الأصغر باعتبارها مستقبل الجو جيتسو في الدولة».
وتقول اللاعبة ميرا الحوسني من نادي بني ياس، والتي تشارك في وزن 52 كجم لفئة تحت 18 عاماً: «أتطلع إلى انطلاق البطولة، وخوض النزالات أمام نخبة لاعبات الجو جيتسو في الدولة، وأعتزم تقديم أفضل أداء لي في هذه البطولة، لأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب جميع الإماراتيين، وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو على دعمه الكبير لبنت الإمارات من خلال توفير مختلف مقومات التدريب والتقدم والنجاح».
وقالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس: «نترقب كأس أم الإمارات للجو جيتسو، لأنها بطولة تمنحنا قاعدة مهمة لاكتشاف المواهب وبناء فريق متميز بوسعه المنافسة على أعلى المستويات، والتأهل للمشاركة في المنتخب وتمثيل الدولة في مختلف المحافل. وتشارك 50 لاعبة من النادي في البطولة، ونتوقع أن تشهد منافسة قوية، ولا سيما في ظل الخبرة التي راكمتها البطلات على مدار السنوات، مع مشاركتهن في مختلف الاستحقاقات والبطولات المحلية والعالمية. وهذا يتطلب منا العمل بقوة على إعداد اللاعبات، بدنياً وذهنياً، ليكنّ على أهبة الاستعداد، وحصد أكبر عدد من الميداليات وتقديم صورة مشرفة عن نادينا».

بطولة أم الإمارات للجو جيتسو
الجو جيتسو
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