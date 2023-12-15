رياضة البحرين.. «قفزات وإنجازات»

رضا سليم (دبي)

حققت الرياضة البحرينية، إنجازات غير مسبوقة، وقطعت خطوات تاريخية، على صعيد البطولات العالمية والقارية والعربية والخليجية خلال عام 2023، وهي تحتفل باليوم الوطني للمملكة، ما يعكس الالتزام القوي بتعزيز رياضة الإنجازات وتطوير المواهب، والدخول في قائمة الدول المتميزة في مختلف الألعاب، ليس فقط في حصد الإنجازات، بل أيضاً في استضافة البطولات العالمية والقارية، وتعزيز الإنجازات سجّل الرياضة الحافل للمملكة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تمكين الشباب، والاستفادة من طاقاتهم الابداعية، وتحفيز مقدراتهم الإنتاجية لصنع حاضر ومستقبل أجمل للبحرين.

وترتبط الرياضة الإماراتية البحرينية بعلاقات متميزة في الاتفاقيات والتعاون المشترك الممتد على مدار سنوات طويلة، وتشهد العلاقات بين البلدين العديد من الاتفاقيات والشراكات، وتبادل المعسكرات من خلال الباب الواسع من العلاقات على مستوى القيادات الرياضية، وأثمر عن الربط بين رياضة البلدين، من خلال تنظيم بطولات مشتركة، أبرزها كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، والذي احتفى بنسخته السادسة مؤخراً بصالة الشارقة، وفي مسيرة «السوبر»، حملت «النسخة الثانية» اسم «كأس زايد»، تقديراً من البحرين لعام زايد 2018.

وكانت ملاعب البحرين «وجه السعد» على رياضة الإمارات، بعد فوز «الأبيض» بكأس الخليج في دورتها 21 عام 2013، وتأهل منتخب اليد إلى نهائيات كأس العالم 2015، وللمرة الأولى في تاريخه، عبر بوابة البطولة الآسيوية بالبحرين في يناير 2014، وتُوج شباب الأهلي بلقب في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكأس لكرة اليد، حينما أحرز عن جدارة واستحقاق لقب «النسخة 33»، إثر فوزه على الأهلي البحريني 32-30 في النهائي، بصالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بالمنامة في مارس 2013.

وفي السلة، كان نهائي بطولة مجلس التعاون الـ 37 للأندية أبطال الدوري إماراتياً خالصاً، على أرض البحرين، وجمع بين الأهلي والشباب، ونجح الأول في الحفاظ على اللقب، وتأهل إلى البطولة الآسيوية من بوابة البحرين.

وحصد لاعبونا في الألعاب المختلفة 26 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالبحرين 2011، منها 5 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية، وحققت بطلات الإمارات 21 ميدالية في الدورة الثالثة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج في البحرين التي أقيمت في مارس 2013، حيث فازت لاعباتنا بـ3 ذهبيات، و8 فضيات، و10 برونزيات، وغيرها من الإنجازات في ذاكرة جماهير البلدين.

وعلى مستوى الاتفاقيات، وقع اتحاد المصارعة والجودو اتفاقية توأمة مع الاتحاد البحريني لألعاب الدفاع عن النفس، للاستفادة من خبرات الاتحاد التي بلغت مصاف العالمية، من خلال البطولات الكبيرة التي ظل ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات بين مختلف الاتحادات في البلدين.

في الوقت الذي حققت فيه رياضة البحرين قفزات واسعة وإنجازات كبيرة خلال عام 2023، وهو ما يؤكد التطور الكبير، والطفرة في كل قطاعات الرياضة، وتخطى أبطال المملكة حاجز الـ 200 ميدالية في البطولات العالمية والقارية والعربية والخليجية، من بينهما أكثر من 25 ميدالية عالمية، منها 16 ذهبية، وتخطت حاجز الـ 30 ميدالية على المستوى الآسيوي، و57 ميدالية في بطولات غرب آسيا، و81 ميدالية عربية، وأكثر من 10 ميداليات خليجية.

ويتصدر مشهد الإنجازات، فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومعه أفراد الفريق الملكي للقدرة المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، بقرية بوذيب العالمية في أبوظبي، بمشاركة 126 فارساً وفارسة، يمثلون 36 دولة حول العالم، وحصول سموه على المركز الأول عالمياً في التصنيف الدولي برياضة القدرة، وحصد الفريق الملكي البحريني الميدالية الذهبية للفرق وجائزة أفضل جواد، ليسجل فصلاً جديداً من الإنجازات للرياضة البحرينية بشكل عام، والقدرة بشكل خاص.

وسجلت المملكة إنجازاً كبيراً في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي احتضنتها هانجتشو الصينية، بعدما حققت أفضل مشاركة لها في تاريخ الألعاب الآسيوية، بإحراز 20 ميدالية، منها 12 ذهبية، و3 فضيات و5 برونزيات، وضعت المملكة في الترتيب التاسع في جدول الميداليات، بفارق 3 مراكز عن «دورة جاكرتا»، والأولى عربياً في إنجاز كبير، تحقق بفضل أبطال البحرين في مختلف الرياضات.

وحققت رياضة البحرين إنجازاً تاريخياً بتصدرها المركز الأول خليجياً، والرابع عربياً، بجدول الترتيب العام للميداليات بدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي أقيمت بالجزائر، حيث بلغ الحصاد النهائي للبحرين 42 ميدالية، بينها 19 ذهبية، و11 فضية، و12 برونزية.



المنامة يلمع في دبي

في يوم تاريخي للسلة البحرينية في دبي، نقش فريق المنامة بحروف من ذهب، حينما حقق لقب بطولة أندية غرب آسيا «السوبر ليج»، في نسختها الأولى 2023، بعد فوزه على الكويت الكويتي في نهائي التصفيات 67-‏59، وتأهله إلى بطولة أندية آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وهو يجسد ما تحظى به السلة البحرينية من رعاية، وتوفير كل الإمكانات اللازمة التي تعزز الأندية الرياضية البحرينية على الساحة الرياضية، إقليمياً وقارياً.



اليد.. «عالمية»

شارك منتخب البحرين لليد في نهائيات كأس العالم في بولندا والسويد 2023، للمرة السادسة في تاريخه، كما احتفظ بـ «الوصافة» في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانجتشو الصينية، وفي التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس، ويستضيف الاتحاد البحريني البطولة.



«طفرة» المنشآت

نالت البحرين ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بقدرتها الفائقة على تنظيم واستضافة أكبر البطولات والاجتماعات الرياضية، بفضل المنشآت الرياضية التي تتمتع بها المملكة، والتي شهدت طفرة خلال الأعوام الماضية، بعدما رصدت المملكة 100 مليون دينار، على المنشآت، مما كان له بالغ الأثر في نهضة الرياضة البحرينية وتبوئها مكانة متقدمة بين الدول، كما حصلت المنشآت الرياضية على «صك العالمية»، من خلال استضافة الأحداث التي لا تتوقف على مدار العام.

واستضافة البحرين أعمال الكونجرس الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبطولة العالم للكرة الطائرة للشباب في نسختها الـ22، واستضافة البطولة الخليجية الـ39 للأندية أبطال الكوؤس في كرة اليد، وبطولة الأندية الآسيوية للرجال للكرة الطائرة، وسباق «الفورمولا-1» للمرة الـ19 على حلبة البحرين الدولية، والجولة العالمية «3× 3» لكرة السلة.

وحظيت البحرين بثقة الجمعية العمومية لاستضافة بطولة العالم للشباب والشابات 2026 لكرة الطاولة، ما يؤكد ثقة العالم بما تملكه مملكة البحرين وأجهزتها المختلفة من إمكانات وقدرات وطنية احترافية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.



أبطال على المنصات

يتربع أبطال البحرين على منصات التتويج، في مختلف الألعاب، حيث حقق الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية 36 ميدالية «23 ذهبية، 20 فضية، 20 برونزية» في حصيلة جديدة من الميداليات الملونة والإنجازات، وفاز أحمد تاج الدين بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة وزن 97 كجم، كما أحرز منتخب القوة البدنية ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة العالم للقوة البدنية لفئة الناشئين في رومانيا، عبر شيرين محمود وفهد الغنيم، وفازت العداءة وينفرد يافي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى.



لقاء «ماستر السنوكر»

شهدت مسابقة الماسترز في بطولة العالم للسنوكر التي أقيمت في الدوحة الشهر الماضي، مواجهة إماراتية بحرينية في المباراة النهائية، والتي حسمها حبيب صباح، بالفوز على محمد شهاب 5-4، ويحرز ذهبية تاريخية للبحرين، فيما نال شهاب الميدالية الفضية، وهي أول ميدالية ذهبية في بطولات العالم تدخل خزائن الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، كما أحرز المنتخب البحريني للسنوكر الميدالية الذهبية للفرق عبر حبيب صباح وهشام الصقر، وكان شهاب لاعب منتخبنا أول المهنئين، وأيضاً الوفد المرافق للمنتخب.



تطوير المنظومة

شهد تطوير المنظومة الرياضية في البحرين، عدداً من البرامج والمبادرات، منها تحديد تصنيف للمدربين والأكاديميات والصالات الرياضية، ووضع نظام طبي، واعتماد برنامج وطني لفحص جميع الرياضيين، ووجود أكاديمية رياضية لتطوير القيادات الرياضية وتنمية مهاراتهم، ومراكز شبابية نموذجية، ومراكز لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، ونظام للاحتراف وفق الأسس والمعايير الدولية، واستثمار للطاقات الشبابية، وترسيخ لقيم العمل الجماعي التطوعي.



جمهور الذهب

أطلقت الهيئة العامة للرياضة البحرينية مبادرتين الأولى، «مبادرة خالد بن حمد لفرص الاستثمار»، وتهدف إلى لإسهام في الاستثمار الأمثل في الأندية الوطنية والنهوض بمواردها المتاحة، ولتقديم الدعم واكتشاف المزيد من فرص الاستثمار في الأندية، من خلال الشراكة من جامعة البحرين والجامعات الخاصة، عبر إطلاق مسابقة بين طلبة تخصصات إدارة الأعمال للتعاون مع الأندية لرسم خطط استثمارية جديدة والمساهمة في الربط بين الجانبين العملي والعلمي لدى طلبة الجامعات، وحثهم على ابتكار أفكار بناءة خارج الصندوق لمساعدة الأندية على رفع مواردها.

المبادرة الثانية «جمهورنا ذهب»، تهدف هذه المبادرة للارتقاء بسلوكيات المشجعين في الملاعب الرياضية، من أجل إظهار الصورة الحضارية للمشجع البحريني.



أولمبياد

نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية النسخة الثالثة من أولمبياد البحرين للصغار، والذي يقام على صالات عيسى بن راشد بمدينة عيسى الرياضية، بمشاركة أكثر من 600 طفل، ويتناس الصغار في الفئة العمرية من 3 إلى 5 سنوات في عدة مسابقات مثل سباق الحبي، سباق التتابع، سباق الحواجز، سباق جري حر لمسافة 15 متراً، حركات جمباز، ركلات كرة القدم الحرة، رميات حرة بكرة السلة.

وتهدف اللجنة الأولمبية البحرينية إلى بناء جيل صحي ونشيط، حيث يستهدف الحدث فئة الأطفال، لتعزيز التطور والقدرات الحركية والمعرفية لديهم في سن مبكرة.