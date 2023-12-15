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الأهلي يُبهر العالم في جدة

الأهلي يُبهر العالم في جدة
16 ديسمبر 2023 00:22

جدة (د ب أ)

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تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على اتحاد جدة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في جدة، في الدور الثاني من البطولة. 
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ضربة جزاء. 
وأهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال هذا الشوط، عندما سدد ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.
وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62، وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء. 
وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد جدة. 
بهذا الفوز ضرب الأهلي الذي أبهر العالم، أمام كتيبة نجوم الاتحاد بقيادة بنزيمة، موعداً مع فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في مباراة الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل. 
كما ثأر الأهلي من خسارته أمام اتحاد جدة في نسخة 2005، عندما خسر بهدف نظيف. 
ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، فيما يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة. 
وكان اتحاد جدة افتتح مباريات النسخة الحالية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية. وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي للدور قبل النهائي في البطولة، علماً بأن أفضل إنجازاته في البطولة حصوله على المركز الثالث ثلاث مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.

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