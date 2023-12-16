ليون يُسقط موناكو بـ «القاضية»!

باريس (أ ف ب)



حقّق ليون فوزه الثاني توالياً، وذلك على حساب موناكو ثالث الترتيب بهدف، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ليون المتعثّر هذا الموسم رصيده إلى 13 نقطة، في المركز السادس عشر، وبات على مشارف الخروج من منطقة الخطر، وفي المقابل، تجمّد رصيد فريق الإمارة عند 30 نقطة في المركز الثالث، حيث فقد فرصة التقدّم إلى المركز الثاني، على حساب نيس الثاني «32»، في حين يملك الأخير فرصة تعزيز الفارق إلى 5 نقاط، عندما يواجه مضيفه لوهافر «السبت»، وسجّل الهدف الوحيد «البديل« البرازيلي جيفينيو «85».

وهذا الفوز هو الثالث فقط لليون من أصل 16 مباراة، والثاني توالياً له بعد الفوز على تولوز 3-0 بفضل «ثلاثية» المهاجم ألكسندر لاكازيت.

ويعاني ليون الأمرَين هذا الموسم، حيث بات بيار ساج المدرب الثالث الذي يُشرف على الفريق، بعد لوران بلان، والإيطالي فابيو جروسو الذي أقيل في 30 نوفمبر.