توتنهام.. قياسية «خارج الديار»!

لندن (أ ف ب)



انتزع توتنهام فوزه الثاني توالياً، حيث يستمر في سعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، وذلك بفوزه على نونتجهام فوريست 2-0، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين توتنهام بهذا الفوز إلى مُسجّلَي الهدفين البرازيلي ريشارليسون «45»، والسويدي ديان كولوشيفسكي «65».

ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الرابع الذي يلعب مع كريستال بالاس «السبت»، فيما تجمّد رصيد نوتنجهام عند النقطة 14 في المركز السادس عشر.

وهذا الفوز الثاني توالياً لتوتنهام الذي تغلّب على نيوكاسل يونايتد 4-1 في الجولة الماضية.

وهذه المرة الأولى في تاريخه التي يُسجّل فيها توتنهام في 15 مباراة متتالية خارج أرضه ضمن البطولة.

واضطر مدرب توتنهام الأسترالي أنج بوستيكوجلو إلى إجراء تبديلٍ بإشراك أوليفر سكيب بدلاً من برينان جونسون بسبب الإصابة «32»، وسجّل ريشارليسون الهدف الأوّل لفريقه والرابع له في الدوري هذا الموسم، برأسيّة مستثمراً عرضيةً لعبها كولوشيفسكي «45».

وبهذا الهدف، عادل البرازيلي عدد أهداف كلّ من الويلزي جاريث بيل، والإسباني دييجو كوستا، والمكسيكي خافيير هيرنانديز في «البريميرليج» (53 هدفاً).

وأضاف كولوشيفسكي الهدف الثاني، بعدما استغلّ خطأً بالتشتيت من الحارس الأميركي مات تيرنر «65»، ولعب توتنهام منقوصاً بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة، بعد طرد المالي إيف بيسوما «70».