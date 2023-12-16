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الرياضة

«السيدة العجوز» يرفض الصعود إلى القمة!

«السيدة العجوز» يرفض الصعود إلى القمة!
16 ديسمبر 2023 09:15

روما (أ ف ب)

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أهدر يوفنتوس فرصة الارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، وذلك بعد تعادله لأمام مضيفه جنوى 1-1، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.
وكان الفوز كفيلاً بتخطي فريق «السيدة العجوز» للإنتر في صدارة الترتيب، إلا أنّ خروجه بنقطة واحدة أبقاه في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر الذي يواجه مضيفه لاتسيو «الأحد»، مع فرصة تعزيز صدارته إلى أربع نقاط.
وافتتح يوفنتوس التسجيل بواسطة فيديريكو كييزا «28 ضربة جزاء» قبل أن يدرك الآيسلندي ألبرت جوندموندسون التعادل لجنوى «48»، وهذه المرة الثانية فقط في آخر تسع مباريات يهدر فيها يوفنتوس النقاط، ورفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.
وهذه كانت المرة الثالثة توالياً التي يملك فيها يوفنتوس فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً من الإنتر، بعدما فعلها في المرحلتين السابقتين بانتصارين بشق النفس على مونزا 2-1 ونابولي «حامل اللقب» 1-0، قبل أن يستعيدها الإنتر بفوزه على نابولي بثلاثية وأودينيزي برباعية نظيفة.
وعانى فريق «السيدة العجوز» الأمرّين في مباراتيه الأخيرتين، واحتاج إلى هدفين لمدافعه الواعد فيديريكو جاتي، الأول كان قاتلاً في مرمى مونزا في الوقت بدل الضائع، والثاني كان الوحيد لفريقه في مرمى نابولي «51».
وافتتح الضيوف التسجيل بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء إثر خطأ من الحارس جوسيب مارتينيز على الصربي دوشان فلاهوفيتش، بعدما كان لاعب جنوى الكرواتي ميلان باديلج خسر الكرة خلال الهجمة، فانبرى كييزا إلى الضربة بنجاح «28»، وردّ أصحاب الأرض في مطلع الشوط الثاني، وتمكنوا من إدراك التعادل عن طريق المهاجم جوندموندسون، إثر تمريرة من «البديل» الغاني كاليب إكوبان «48».

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
جنوى
إنتر ميلان
نابولي
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