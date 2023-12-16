السبت 16 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جولة ميسي تمتد إلى «وجهة مُلهمة»

جولة ميسي تمتد إلى «وجهة مُلهمة»
16 ديسمبر 2023 09:23

ميامي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي
الأهلي.. «مكافأة إجادة»


أضاف نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يضمّ في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العاصمة اليابانية طوكيو إلى جولته الخارجية، حيث يواجه فيسيل كوبي بطل اليابان.
ويقود النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات فريقه على ملعب اليابان الوطني الذي يتسع لـ 60 ألف مشجّع في السابع من فبراير، ضمن الجولة الخارجية التي تشمل أيضاً خوض مباريات في هونج كونج والسعودية.
وقال خافيير أسينسي، كبير مسؤولي الأعمال في إنتر ميامي «طوكيو وجهة مُلهمة مع مجتمع كرة القدم المتحمّس الذي نتطلّع إلى التعرف عليه».
وأضاف «يسعدنا زيارة اليابان باعتبارها إحدى محطاتنا، بينما نواصل جلب البهجة إلى قاعدة جماهيرنا العالمية».
ويُعّد فيسيل كوبي النادي السابق للاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات، والذي سيكون موجوداً في المباراة لمشاهدة زملائه السابقين في برشلونة، ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يلعبون حالياً في إنتر ميامي.
وقال كريس هندرسون، المدير الرياضي لإنتر ميامي «فيسيل كوبي هو نادٍ قوي في آسيا، يخرج من موسم تاريخي بعد فوزه بالدوري الياباني، لذلك نحن سعداء بهذه الفرصة لتعزيز فريقنا في مباراة مثل هذه».
وأضاف «نواصل البحث عن أفضل الطرق للاستعداد لعام 2024، ونشعر بالثّقة في هذه المباراة، وهذه الجولة تساعدنا على القيام بذلك».
ويفتتح إنتر ميامي موسمه لعام 2024، بخوض مباراة في السلفادور في 19 يناير، قبل أن يزور السعودية لخوض مباراتين ضد الهلال في 29 الشهر نفسه، ثمّ النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول فبراير، ينتقل بعدها الفريق الأميركي إلى هونج كونج في الرابع من الشهر نفسه.

 

ليونيل ميسي
إنتر ميامي
اليابان
السعودية
النصر السعودي
الهلال السعودي
كريستيانو رونالدو
إنييستا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:15
طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي
اليوم 10:08
تشافي مندهش من «مغادرة السفينة» في برشلونة!
الرياضة
تشافي مندهش من «مغادرة السفينة» في برشلونة!
اليوم 09:57
كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي
الرياضة
كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي
اليوم 09:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©