جولة ميسي تمتد إلى «وجهة مُلهمة»

ميامي (أ ف ب)



أضاف نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يضمّ في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العاصمة اليابانية طوكيو إلى جولته الخارجية، حيث يواجه فيسيل كوبي بطل اليابان.

ويقود النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات فريقه على ملعب اليابان الوطني الذي يتسع لـ 60 ألف مشجّع في السابع من فبراير، ضمن الجولة الخارجية التي تشمل أيضاً خوض مباريات في هونج كونج والسعودية.

وقال خافيير أسينسي، كبير مسؤولي الأعمال في إنتر ميامي «طوكيو وجهة مُلهمة مع مجتمع كرة القدم المتحمّس الذي نتطلّع إلى التعرف عليه».

وأضاف «يسعدنا زيارة اليابان باعتبارها إحدى محطاتنا، بينما نواصل جلب البهجة إلى قاعدة جماهيرنا العالمية».

ويُعّد فيسيل كوبي النادي السابق للاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات، والذي سيكون موجوداً في المباراة لمشاهدة زملائه السابقين في برشلونة، ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يلعبون حالياً في إنتر ميامي.

وقال كريس هندرسون، المدير الرياضي لإنتر ميامي «فيسيل كوبي هو نادٍ قوي في آسيا، يخرج من موسم تاريخي بعد فوزه بالدوري الياباني، لذلك نحن سعداء بهذه الفرصة لتعزيز فريقنا في مباراة مثل هذه».

وأضاف «نواصل البحث عن أفضل الطرق للاستعداد لعام 2024، ونشعر بالثّقة في هذه المباراة، وهذه الجولة تساعدنا على القيام بذلك».

ويفتتح إنتر ميامي موسمه لعام 2024، بخوض مباراة في السلفادور في 19 يناير، قبل أن يزور السعودية لخوض مباراتين ضد الهلال في 29 الشهر نفسه، ثمّ النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول فبراير، ينتقل بعدها الفريق الأميركي إلى هونج كونج في الرابع من الشهر نفسه.