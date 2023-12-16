الوداد ورمزي.. «الانفصال السريع»

الرباط (أ ف ب)



انفصل الوداد البيضاوي المغربي عن مدربه عادل رمزي بـ «التراضي»، بعد 5 أشهر فقط على توليه هذه المهمة، وفق ما أعلنت إدارة النادي.

وقال النادي في بيان «تم فك الارتباط مع الإطار الوطني عادل رمزي بالتراضي»، من دون الإعلان رسمياً عن خلفه.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية، أن النادي تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي خلفًا لرمزي.

وكان الأخير، وهو لاعب دولي سابق، تولى تدريب الوداد البيضاوي في يوليو الماضي، في أول تجربة له بالمغرب، بعدما عمل سابقاً مدرباً لفئة الشباب لآيندهوفن الهولندي.

يحتل الوداد المركز الرابع في الدوري المغربي، بعد 11 جولة، بـ19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الصدارة، لكن مع مباراتين أقل، ويتصدر الدوري كل من غريمه الرجاء البيضاوي والجيش الملكي بـ23 نقطة.

لكن الوداد الذي اشتهر بكثرة تغيير مدربيه في الأعوام الأخيرة، يعاني الأمرَين في دوري أبطال إفريقيا الذي فاز بلقبه آخر مرة عام 2022، فقد خسر مباراتين أمام أسيك ميموزا وجوانينج جالاكسي، مقابل فوز واحد على سيمبا.

وسيكون على موعد مع الأخير ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية «الثلاثاء» في تنزانيا.