الأهلي.. «مكافأة إجادة»

القاهرة (د ب أ)



قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على اتحاد جدة ‏السعودي 1-3، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن القرار جاء بعد الأداء المتميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المتميزة.‏ ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي وصل إلى نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022‏.