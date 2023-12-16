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الرياضة

الأهلي.. «مكافأة إجادة»

الأهلي.. «مكافأة إجادة»
16 ديسمبر 2023 09:35

القاهرة (د ب أ)

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قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على اتحاد جدة ‏السعودي 1-3، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن القرار جاء بعد الأداء المتميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المتميزة.‏ ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي وصل إلى نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022‏. 

مونديال الأندية
جدة
السعودية
الأهلي المصري
الاتحاد السعودي
محمود الخطيب
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