الأهلي.. «مكافأة إجادة»

القاهرة (د ب أ)
قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي 1-3، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن القرار جاء بعد الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المتميزة. ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.