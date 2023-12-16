كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي

القاهرة (د ب أ)
عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، عن سعادته بالفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال كولر إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام منافس متميز، وأقيمت على ملعب جيد، والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة، وفي الأهلي نلعب دائماً من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه النتيجة.
وأوضح أن فلومينينسي البرازيلي منافس قوي، وأن الأهلي يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في نصف نهائي البطولة.
وأضاف كولر «لكل مباراة ظروفها، وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، ولعبنا أمام الاتحاد جيداً وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم مستوى متميزاً خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء».