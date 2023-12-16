كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي

القاهرة (د ب أ)



عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، عن سعادته بالفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وقال كولر إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام منافس متميز، وأقيمت على ملعب جيد، ‏والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة، وفي الأهلي نلعب دائماً من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه ‏النتيجة.

وأوضح أن فلومينينسي البرازيلي منافس قوي، وأن الأهلي يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وأضاف كولر «لكل مباراة ظروفها، وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، ولعبنا أمام الاتحاد جيداً وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم ‏مستوى متميزاً خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء».