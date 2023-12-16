السبت 16 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي

كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي
16 ديسمبر 2023 09:43

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأهلي.. «مكافأة إجادة»
جولة ميسي تمتد إلى «وجهة مُلهمة»


عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، عن سعادته بالفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏
وقال كولر إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام منافس متميز، وأقيمت على ملعب جيد، ‏والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة، وفي الأهلي نلعب دائماً من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه ‏النتيجة.
وأوضح أن فلومينينسي البرازيلي منافس قوي، وأن الأهلي يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في ‏نصف نهائي البطولة.‏
وأضاف كولر «لكل مباراة ظروفها، وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، ولعبنا أمام الاتحاد جيداً وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم ‏مستوى متميزاً خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء».

جدة
السعودية
الأهلي المصري
مونديال الأندية
فلومينينسي
الاتحاد السعودي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:15
طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي
اليوم 10:08
تشافي مندهش من «مغادرة السفينة» في برشلونة!
الرياضة
تشافي مندهش من «مغادرة السفينة» في برشلونة!
اليوم 09:57
كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي
الرياضة
كولر: الأهلي جاهز لمنازلة فلومينينسي
اليوم 09:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©