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«شراكة مجتمعية» بين النصر والأوقاف

«شراكة مجتمعية» بين النصر والأوقاف
16 ديسمبر 2023 10:53

 
دبي (الاتحاد)

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أبرم نادي النصر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، اتفاقية شراكة تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين، والعمل على دعم مبادرات النادي المجتمعية، والحالات الإنسانية.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار التزام الطرفين بالمسؤوليات المجتمعية، ضمن شراكة فعالة تسعى لتعزيز المجتمعي وتشجيع الاستقرار، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أثر إيجابي في حياة الفرد والمجتمع، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع نصب عينيها دائماً توفير الظروف والإمكانيات لتنمية المجتمع، وترسيخ دور المسؤولية المجتمعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

النصر
دبي
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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