«شراكة مجتمعية» بين النصر والأوقاف



دبي (الاتحاد)



أبرم نادي النصر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، اتفاقية شراكة تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين، والعمل على دعم مبادرات النادي المجتمعية، والحالات الإنسانية.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار التزام الطرفين بالمسؤوليات المجتمعية، ضمن شراكة فعالة تسعى لتعزيز المجتمعي وتشجيع الاستقرار، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أثر إيجابي في حياة الفرد والمجتمع، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع نصب عينيها دائماً توفير الظروف والإمكانيات لتنمية المجتمع، وترسيخ دور المسؤولية المجتمعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.