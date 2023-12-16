باتون من «الفورمولا-1» إلى «القدرة والتحمل»



لندن (رويترز)

بداية من العام المقبل ينافس البريطاني جنسون باتون الذي سبق له التتويج بلقب بطولة «الفورمولا-1» للسيارات، في بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل، ضمن فريق بورشه.

وتتضمن بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل سباق لومان 24 ساعة الشهير في فرنسا.

وقال باتون «43 عاماً» في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: أنا في قمة مستواي الآن، وحصلت على موافقة زوجتي.

وأضاف باتون أن سيارات بطولة القدرة والتحمل متفوقة تكنولوجيا على سيارات «الفورمولا-1»، ويتعين علي تعلم الكثير من الأمور، وهذا يحتاج وقتاً، وكل شيء واضح، لكنه معقد، ويتطلب نوعاً مختلفاً من السائقين، عليك أن تكون ماهراً على المضمار، كما ينبغي أيضاً أن تكون خبيراً هندسياً.

واعتزل باتون سباقات «الفورمولا-1» في 2016، بعد مسيرة طويلة مع السباقات استمرت على مدار 18 عاماً، وشارك خلالها في 306 سباقات، وفاز باتون بلقب «الفورمولا-1» في 2009.

وقال باتون إنه كان يشاهد سباقات القدرة والتحمل خلال طفولته في ثمانينيات القرن الماضي، وإنه يحب أسلوب تصميم سيارات هذه الفئة.