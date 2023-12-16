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الرياضة

أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجودو في مايو 2024

أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجودو في مايو 2024
16 ديسمبر 2023 12:19

 

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف الإمارات بطولة العالم للجودو، في مايو المقبل، وتعتبر الحدث الرئيسي والأهم في أجندة الاتحاد الدولي، في العام الجديد، وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو اتصالاً من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، أبلغه الموافقة بالإجماع على إسناد بطولة العالم المقبلة للإمارات الشريك الرئيسي والمهم للاتحاد الدولي منذ 2009، عندما نظمت «جائزة أبوظبي الكبرى» الأولى وبنجاح كبير، وتمثل واحدة من أبرز أحداث الاتحاد الدولية.
وقال محمد بن ثعلوب: توالت بعد ذلك الأحداث الرياضية الكبرى في العاصمة أبوظبي، وسط إقبال كبير كان حديث «أسرة الجودو» في العالم، وآخرها استضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجودو، وبطولة العالم للكاتا، وبطولة المحاربين القدامى، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة، في أكتوبر الماضي، وسط نجاح منقطع النظير، شهدته صالة «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية، بجامعة السوربون في أبوظبي، وشغل فنادق عدة في العاصمة، مما أسهم في المزيد من الترويج السياحي للإمارات.
وأضاف: الحدث العالمي المقبل يعد المحطة الرئيسية الأخيرة، في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024، ومن المؤكد أنه سيكون مشهداً من العروض المذهلة والإثارة، تطلعاً إلى التأهل لـ «أولمبياد 2024»، حيث يشارك أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم للفوز والتأهل، وتعزيز أماكنهم في الألعاب الأولمبية خلال يوليو 2024 في باريس، ونحن على يقين بأننا سنرى أعلى مستوى من منافسات الجودو، وسط مشاركة قياسية في عاصمتنا الجميلة أبوظبي التي توفر دائماً الأمن والأمان لضيوف البلاد من الأشقاء والأصدقاء.
وقال محمد بن ثعلوب: أشكر القيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة، ويسهم في تنظيم الأحداث والبطولات الكبيرة، وأيضاً جهود اللجنة الأولمبية الوطنية، ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وكذلك الاتحاد الدولي للجودو، على أمل مشاهدة «نسخة استثنائية» بأعلى معايير الجودة، مع أكبر تغطية إعلامية ونسبة مشاهدة لمواصلة الترويج للجودو وقيمه الأصيلة.

 

الإمارات
أبوظبي
بطولة العالم للجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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