بيريرا «وصيف» كايو على لقب «الهدف الأسرع» في الدوري

علي معالي (الشارقة)

خرج الشارقة فائزاً برباعية أمام خورفكان، واستطاع أن يؤكد براعته في الأرقام القياسية في سرعة الأهداف، عندما خطف لوان بيريرا الهدف الأول في شباك «النسور»، بعد مرور 33 ثانية فقط، ليكون صاحب ثاني أسرع هدف بدوري المحترفين.

وكان الرقم القياسي الأول باسم الشارقة أيضاً بالهدف الذي سجله البرازيلي كايو لوكاس في شباك فريق العروبة في الجولة الثامنة من موسم 2021-2022، والتي جرت على استاد اتحاد كلباء، وانتهت يومها المباراة بالتعادل 2-2، ولكن في مباراة الجولة ال 11 من الموسم الجاري استطاع الشارقة أن يتفوق 4-1، ويحافظ على سجله المتميز في الأهداف السريعة، بل وعودة الأمل من جديد في المنافسة على لقب الدوري، بعد أن وصل للنقطة 20 وللفريق مباراة مؤجلة.

ونجح الشارقة كذلك من خلال الهدف الثاني الذي سجله موسى ماريجا في الدقيقة الثامنة، لتصبح المرة الأولى، التي ينجح فيها «الملك» في إحراز هدفين في أول 8 دقائق في مباراة خاضها بدوري المحترفين.

وتعتبر المباراة مصدر سعادة كبيرة لـ «ماريجا»، خاصة بعد الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 64، ليسجل المهاجم «المالي» هدفين في هذه المباراة، أي أكثر مما سجله في أول 7 مباريات له بدوري أدنوك للمحترفين، وجاءت نسبة تقييم ماريجا في هذه المباراة مرتفعة لتؤكد جهده الكبير الذي كلله في النهاية بهدفين وانتصار «الملك»، وحصوله على تقييم (8.3 من 10) وهي أعلى درجة في المباراة مقابل 7.8 للغيني عثمان كمارا، و7.6 للمهاجم الآخر لوان بيريرا و7.5 للتونسي فراس بالعربي.