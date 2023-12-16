ختام متميز لبطولة الرماية في شرطة دبي



دبي (الاتحاد)



شهد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، ختام بطولة الرماية للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، والتي أقيمت بميادين الرماية بمنطقة الروية، ضمن منافسات درع القائد العام، وبمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة.

وأكد الدكتور المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي المسابقات الرياضية أهمية بالغة، من خلال التأكيد على ضرورة وضع خطط سنوية مدروسة للمشاركة، في مختلف البطولات المحلية والعالمية وتأهيل الفريق، ليكون جاهزاً للمنافسة في المسابقات والبطولات، مشيداً بمستوى البطولة والنتائج المحققة، واستعداد منتخبات شرطة دبي للرجال والسيدات للبطولات المقبلة.

وهنأ العميد الدكتور المنصوري في فئة كبار الضباط، حيث أحرز المركز الأول العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والمركز الثاني العقيد أحمد جاسم المرزوقي، وفي المركز الثالث العميد خلفان عبيد الجلاف.

وعن فئة المحترفين، حاز المركز الأول الملازم أول أحمد علي البلوشي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وفي المركز الثاني، الملازم عمر الهرمودي من مركز شرطة الموانئ، والمركز الثالث العقيد عبد الله شيبان من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وفي فئة الضباط، جاء في المركز الأول النقيب مكتوم محمد ثاني من الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وفي المركز الثاني الملازم أول على عبدالله، على من مركز شرطة حتا، وفي المركز الثالث الملازم أول عبدالرحمن الهوتي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وفي فئة صف الضباط، في المركز الأول الرقيب أول فايز ناجي حسين، وفي المركز الثاني الوكيل أول إبراهيم حسن، وفي المركز الثالث العريف أول معمر أحمد.

وفي فئة المحترفات، المركز الأول الملازم أول حمدة أحمد البلوشي، والمركز الثاني مريم مبارك، والمركز الثالث الرقيب أنصار غلام.

وفي فئة السيدات، جاءت في المركز الأول العريف أول مريم إبراهيم محمد، والمركز الثاني العريف أول شمسة سالم الشامسي، والمركز الثالث الملازم نجلاء إبراهيم المنصوري من إدارة التميز والريادة.